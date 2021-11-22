Индзаги: Матч против Шахтера в Лиге чемпионов — самый важный в этом сезоне

Наставник Интера высказался в предстоящей встрече с "горняками" в рамках самого престижного еврокубка.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер встретится с донецким Шахтером.

После победы над Наполи в итальянской Серии А (3:2) главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "горняками".

"Это был ключевой матч в сезоне, хотя самый важный будет через три дня [поединок против Шахтера в Лиге чемпионов].

Мы должны продолжать в том же духе. Теперь мы должны сосредоточиться на Лиге чемпионов, потому что Интер слишком много лет не проходил групповой этап, и у нас есть большие возможности добиться этого", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, матч Интер — Шахтер состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.