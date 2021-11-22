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-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Индзаги: Матч против Шахтера в Лиге чемпионов — самый важный в этом сезоне

22 ноября 2021

Симоне Индзаги, Getty Images

Наставник Интера высказался в предстоящей встрече с "горняками" в рамках самого престижного еврокубка.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер встретится с донецким Шахтером.

После победы над Наполи в итальянской Серии А (3:2) главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "горняками".

"Это был ключевой матч в сезоне, хотя самый важный будет через три дня [поединок против Шахтера в Лиге чемпионов].

Мы должны продолжать в том же духе. Теперь мы должны сосредоточиться на Лиге чемпионов, потому что Интер слишком много лет не проходил групповой этап, и у нас есть большие возможности добиться этого", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, матч Интер — Шахтер состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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