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-
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-
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-
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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
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Один из лидеров Бенфики выбыл до окончания сезона

08 ноября 2021

Лукас Вериссимо, фото ФК Бенфика

Защитник Лукас Вериссимо порвал связки колена.

В матче 11 тура чемпионата Португалии против Браги (победа 6:1) тяжелую травму получил один из лидеров основного соперника Динамо за евровесну, Бенфики, Лукас Вериссимо — сообщил официальный сайт "орлов".

Вериссимо травмировал колено и был заменен в середине первого тайма. Полное обследование показало, что бразилец порвал переднюю крестообразную связку правого колена и повредил другие связки.

26-летнему защитнику предстоит операция и длительное восстановление. В нынешнем сезоне на поле он уже не появится.

Лукас выступал за Сантос (185 матчей во всех турнирах, 7 голов) и Бенфику (29, 4).

С Динамо Бенфика встретится в последнем туре группового турнира Лиги чемпионов 8 декабря в Лиссабоне. "Орлы" опережают киевлян на три очка, но первый матч в Киеве завершился вничью.

Источник: ФК Бенфика

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