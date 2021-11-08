Один из лидеров Бенфики выбыл до окончания сезона

Защитник Лукас Вериссимо порвал связки колена.

В матче 11 тура чемпионата Португалии против Браги (победа 6:1) тяжелую травму получил один из лидеров основного соперника Динамо за евровесну, Бенфики, Лукас Вериссимо — сообщил официальный сайт "орлов".

Вериссимо травмировал колено и был заменен в середине первого тайма. Полное обследование показало, что бразилец порвал переднюю крестообразную связку правого колена и повредил другие связки.

26-летнему защитнику предстоит операция и длительное восстановление. В нынешнем сезоне на поле он уже не появится.

Лукас выступал за Сантос (185 матчей во всех турнирах, 7 голов) и Бенфику (29, 4).

С Динамо Бенфика встретится в последнем туре группового турнира Лиги чемпионов 8 декабря в Лиссабоне. "Орлы" опережают киевлян на три очка, но первый матч в Киеве завершился вничью.