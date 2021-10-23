Витиньо: Динамо попало в группу смерти и на равных боролось с Барселоной и Бенфикой

Бразилец рассказал о еврокубковом дебюте в составе киевлян.

Нападающий Динамо Витиньо поделился своими впечатлениями после дебюта в Лиге чемпионов во встрече с Барселоной (0:1).

"Я смог преодолеть несколько препятствий, чтобы дебютировать в крупнейшем клубном турнире мира, за которым я годами следил по телевизору. Это было тяжело, но я мотивировал себя и каждую секунду на поле проводил с пользой. Я много трудился, чтобы осуществить этот момент.

Матч проходил на прекрасном стадионе, против великого клуба, в крупном турнире. Это было осуществление футбольной мечты.

Луческу – тренер, который поддерживает каждый день. Я продолжаю искать свое место и учусь у всех, особенно в плане тактики. Мне очень нравиться в Украине, хочу добиться многого с клубом.

Нужно всегда верить в успех. Мы попали в группу смерти в Лиге чемпионов и боролись на равных с Барселоной и Бенфикой. Нам нужно поработать над некоторыми деталями, но нельзя переставать верить", – рассказал Витиньо в интервью Globo.

Витиньо присоединился к Динамо минувшим летом из Атлетико Паранаэнсе за 6 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 6 поединков в футболке "бело-синих" не отличившись результативными действиями.