Бавария — Бенфика 5:2 Видео голов и обзор матча

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Бавария в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимала на своем поле Бенфику и добилась победы со счетом 5:2.

Данный результат позволил подопечным Юлиана Нагельсманна гарантировать себе путевку в стадию плей-офф турнира.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Бавария — Бенфика 5:2

Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 — Морато, 38, Нуньес, 74

Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Ньянзу, Дэвис (Ричардс, 65) — Горетцка, Киммих (Забитцер, 72), — Гнабри (Сарр, 85), Коман (Мусиала, 64), Сане (Мюллер, 72) - Левандовски

Бенфика: Влаходимос — Жилберто, Вертонген, Вериссимо, Морато, Гримальдо (Гонсалу Рамуш, 77) — Пицци (Рафа Силва, 64), Мейте, Жоау Мариу (Паулу Бернарду, 77) — Яремчук (Нуньес, 64), Эвертон (Диогу Гонсалвеш, 64).

Предупреждения: Упамекано, Куасси — Верисимо