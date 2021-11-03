Левандовски — о хет-трике в ворота Бенфики: За первые 20 минут игры я практически ни разу не получил мяч

Нападающий Баварии прокомментировал успешный для его команды матч против Бенфики.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская Бавария на своем поле не оставила шансов лиссабонской Бенфике (5:2), благодаря чему гарантировала себе место в плей-офф данного турнира.

Бавария — Бенфика 5:2 Видео голов и обзор матча

Нападающий "Красной машины" Роберт Левандовски, который в своем сотом матче в Лиге чемпионов отметился сразу тремя голами и одним незабитым пенальти, прокомментировал выступление совей команды в этот вечер.

"За первые 20 минут игры я практически ни разу не получил мяч. Выдержать этот период для любого форварда было бы очень сложно. Однако, после первого забитого мною гола давление начало спадать, становилось немного легче играть на атаку.

Конечно, мы очень счастливы от того, что удалось добиться такого результата и проявить максимальную выдержку. Больше всего мне понравился мой второй гол сегодня.

В течение последних нескольких неделя я чувствую, что набрал хорошую физическую форму. Пропущенные сегодня голы немного раздражают меня и всю команду, но это лишь подстегивает нас к тому, чтобы совершенствоваться во всех компонентах. Особенно это видно по работе Нойера на тренировках.

Что касается промаха с пенальти, то я допустил техническую ошибку при исполнении. Я уже видел, куда завалился вратарь, но все равно не сумел забить. К счастью, после этого мы сумели оформить еще несколько дополнительных мячей", — подытожил польский футболист.

В следующем туре мюнхенская Бавария проведет гостевой матч против киевского Динамо.