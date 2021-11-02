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-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
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Бавария обыграла Бенфику и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

02 ноября 2021

Радость игроков Баварии, getty images

Мюнхенцы отправили в ворота соперника дежурные пять мячей.

Бавария в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимала на своем поле Бенфику и добилась победы со счетом 5:2.

Подопечные Юлиана Нагельсманна отправили в ворота соперника пять мячей, пропустив при этом всего лишь дважды.

Бавария — Бенфика 5:2
Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 — Морато, 38, Нуньес, 74

Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Ньянзу, Дэвис (Ричардс, 65) — Горетцка, Киммих (Забитцер, 72), — Гнабри (Сарр, 85), Коман (Мусиала, 64), Сане (Мюллер, 72) - Левандовски

Бенфика: Влаходимос — Жилберто, Вертонген, Вериссимо, Морато, Гримальдо (Гонсалу Рамуш, 77) — Пицци (Рафа Силва, 64), Мейте, Жоау Мариу (Паулу Бернарду, 77) — Яремчук (Нуньес, 64), Эвертон (Диогу Гонсалвеш, 64).

Предупреждения: Упамекано, Куасси — Верисимо

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