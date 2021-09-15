Янг Бойз
2
Манчестер Юнайтед
1
14 сентября
19:45
Севилья
1
РБ Зальцбург
1
14 сентября
19:45
Динамо Киев
0
Бенфика
0
14 сентября
22:00
Барселона
0
Бавария
3
14 сентября
22:00
Вильярреал
2
Аталанта
2
14 сентября
22:00
Лилль
0
Вольфсбург
0
14 сентября
22:00
Мальме
0
Ювентус
3
14 сентября
22:00
Челси
1
Зенит
0
14 сентября
22:00
Бешикташ
-
Боруссия Дортмунд
-
15 сентября
19:45
Шериф
-
Шахтер
-
15 сентября
19:45
Брюгге
-
ПСЖ
-
15 сентября
22:00
Манчестер Сити
-
РБ Лейпциг
-
15 сентября
22:00
Ливерпуль
-
Милан
-
15 сентября
22:00
Атлетико
-
Порту
-
15 сентября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Аякс
-
15 сентября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
15 сентября
22:00
Аякс
-
Бешикташ
-
28 сентября
19:45
Шахтер
-
Интер
-
28 сентября
19:45
ПСЖ
-
Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Динамо Киев — Бенфика 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

15 сентября 2021

Фото ФК Динамо

Команды не смогли выявить сильнейшего.

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграло вничью против португальской Бенфики.

На 90+3 минуте украинская команда отличилась голом, но VAR углядел офсайд в момент взятия ворот.

Вашему вниманию обзор противостояния:

Динамо Киев — Бенфика 0:0

Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 75), Буяльский, Де Пена (Вербич, 76) — Шкурин (Гармаш, 59).

Бенфика: Влаходимос — Отаменди, Вертонген, Морато — Жилберто (Лазаро, 59), Жоау Мариу (Таарабт, 86), Вайгль, Гримальдо — Рафа Силва, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Радоньич, 58).

Предупреждения: Сидорчук, Забарный, Гармаш — Рафа Силва, Яремчук, Вайгль

Команды
Сюжет
 
 Rambler's Top100