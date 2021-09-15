Динамо Киев — Бенфика 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграло вничью против португальской Бенфики.
На 90+3 минуте украинская команда отличилась голом, но VAR углядел офсайд в момент взятия ворот.
Вашему вниманию обзор противостояния:
Динамо Киев — Бенфика 0:0
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 75), Буяльский, Де Пена (Вербич, 76) — Шкурин (Гармаш, 59).
Бенфика: Влаходимос — Отаменди, Вертонген, Морато — Жилберто (Лазаро, 59), Жоау Мариу (Таарабт, 86), Вайгль, Гримальдо — Рафа Силва, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Радоньич, 58).
Предупреждения: Сидорчук, Забарный, Гармаш — Рафа Силва, Яремчук, Вайгль