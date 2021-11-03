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-
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-
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-
23 ноября
22:00
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-
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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
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Гол Бензема в ворота Шахтера — 1000 для Реала в Лиге чемпионов

03 ноября 2021

Карим Бензема, Getty Images

Французский форвард забил юбилейный мяч клуба в турнире.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу принимает донецкий Шахтер.

На 14 минуте матча счет был открыт. Винисиус воспользовался ошибкой Марлона возле ворот, отдал на пустые ворота Кариму Бензема, а тот не промахнулся.

Этот мяч для лидера Реала стал знаковым. Ведь именно француз забил 1000 мяч Реала в Лиге чемпионов.

Более того, Реал стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который забил такое количество мячей (включая квалификацию).

Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча Реал — Шахтер можно на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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