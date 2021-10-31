Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер ожидает домашняя встреча против мадридского Реала.

Удастся ли "горнякам" наконец-то одержать победу в текущем розыгрыше основного раунда Лиги чемпионов? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Реал — Шахтер вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 3 ноября в 19:45 по киевскому времени.

Реал — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Карло Анчелотти.