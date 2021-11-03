Тер Штеген: Слава Богу, что мы победили

Голкипер Барселоны прокомментировал победу своей команды в матче с Динамо.

Немецкий вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями после победы своей команды в матче с киевским Динамо (1:0).

Голкипер "блаугранас" отметил важность победы своей команды.

"Это был важнейший матч для нас. Слава Богу, что мы победили. Конечно, у Динамо были свои момент, но это часть футбола. В целом, я доволен нашим выступлением.

Есть детали, которые мы можем улучшить, чтобы помочь Фати стать еще более выдающимся футболистом. Речь идет о позиционной игре команды. Это всего лишь три очка, но эта победа смогла дать нам спокойствие и стабильность.

В выходные нас ждет важная игра против Сельты, но здоровье всегда важнее спорта. Состояние Агуэро было очень важным для нас всех. Самое главное, чтобы он был здоров", — приводит слова тер Штегена официальный сайт УЕФА.

Ранее победу над Динамо прокомментировал автор единственного гола в матче Ансу Фати.