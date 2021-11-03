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-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
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-
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-
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-
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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
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Бущан: Счет матча с Барселоной не по игре

03 ноября 2021

Георгий Бущан, фото Динамо

Голкипер киевлян дал комментарий после матча против каталонцев.

Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимало на своем поле Барселону и уступило с минимальным счетом — 0:1.

Вратарь киевлян Георгий Бущан считает, что его команда уступила не по игре.

"Думаю, что счет не по игре. Мы старались и имели много моментов, в которых Барселону выручил вратарь. Расстроены результатом.

Пересмотрим этот матч и сделаем выводы. Результат так себе, мы настраивались на победу и играли на победу. Думаю, это было сегодня видно, игра с нашей стороны получилась хорошей. Но, к сожалению, проиграли.

Ситуация в группе – это не конец света. Мы не опускаем руки, впереди еще два матча. Весной мы еще имеем шансы продолжить выступление в еврокубках", — приводит слова Бущана официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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