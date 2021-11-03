Бущан: Счет матча с Барселоной не по игре

Голкипер киевлян дал комментарий после матча против каталонцев.

Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимало на своем поле Барселону и уступило с минимальным счетом — 0:1.

Вратарь киевлян Георгий Бущан считает, что его команда уступила не по игре.

"Думаю, что счет не по игре. Мы старались и имели много моментов, в которых Барселону выручил вратарь. Расстроены результатом.

Пересмотрим этот матч и сделаем выводы. Результат так себе, мы настраивались на победу и играли на победу. Думаю, это было сегодня видно, игра с нашей стороны получилась хорошей. Но, к сожалению, проиграли.

Ситуация в группе – это не конец света. Мы не опускаем руки, впереди еще два матча. Весной мы еще имеем шансы продолжить выступление в еврокубках", — приводит слова Бущана официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной.