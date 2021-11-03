Луческу: Мы провели хорошую игру и заслуживали ничью

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в матче с Барселоной (0:1).
Румынский специалист считает, что его команда провела достойный поединок, но проблема реализации очень остро стоит в клубе.
"К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали. Хотя моменты мы создавали. Мы попали в очень сложную группу, где три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, работаем, растем.
Считаю, что сегодня мы заслуживали добыть как минимум ничью. Мы провели хороший матч с Барселоной. Сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку.
В целом команда действовала более уверенно. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки получают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с Баварией будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо", — считает Луческу.
Также 76-летний наставник высказался о системе ВАР, противником которой он является.
"Я по прежнему противник этой системы. Ошибки — это часть футбола, которые совершают не только игроки, но и судьи. Без ВАР футбол был бы лучше", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.
После этого поражения Динамо остается на последнем месте группы Е в Лиге чемпионов, имея в своем активе одно набранное очко. Следующий матч киевляне проведут против Баварии 23 ноября.
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