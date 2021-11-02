Динамо Киев вновь минимально уступило Барселоне

Коллектив Мирчи Луческу боролся до последнего, но все равно не смог забить первый гол в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Экватор группового этапа Лиги чемпионов УЕФА команды-участницы перешагнули еще две недели назад, поэтому в нынешних условиях они уже вовсю были озабочены необходимостью как следует подготовиться к поединкам четвертого тура от результата которых напрямую зависел процесс составления стратегии на оставшуюся часть осенней части состязаний.

Для киевского Динамо этот отрезок проходил за двухматчевым противостояниями против каталонской Барселоны, в первом из которых коллектив Мирчи Луческу так и не смог предложить оппонентам ничего содержательного на поле легендарного Камп Ноу (0:1). Очевидно, что ответная игра в столице Украины после подобного результата приобретала совершенно другое значение, так как с единственным набранным баллом и отсутствием забитых мячей в активе сложно было бы претендовать вообще на что-либо в достаточно сложном квартете E.

Впрочем, еще до первой игры между Динамо и Барселоной многие говорили о проблемах с психологией у "блаугранас". Вот только две недели назад их на игру выводил еще Рональд Куман, а уже сейчас в Киев пожаловал коллектив под руководством Серхи Бархуана — специалиста по Барселоне B, которому в роли и.о. будет суждено передать каталонскую команду в руки к ее следующему наставнику.

Все эти пертурбации на тренерском мостике, и это было ожидаемо, сказались не лучшим образом на игре гостей в первом тайме. Динамо решило играть в более смелой манере на своем поле, поэтому нередко заводило мяч в чужую штрафную. При этом, четко заметного акцента на доминирование от какой-либо из команд не было заметно. Игра велась практически без центра поля, поэтому публика то и дело была вынуждена вскакивать со своих мест.

А вот от хорошей ли игры Динамо в обороне или атаке это происходило — совершенно другой вопрос. Киевляне пропускали слишком много выпадов через фланги при контрнаступлениях, когда сами увлекались возможностью забить гол в позиционной атаке. Зачастую, "блаугранас" до завершения подобные ситуации не доводили, однако удар головой Нико Гонсалеса под конец тайма, с которым справился Бущан, а также попадание мяча в правую штангу, после выстрела Ленгле в падении перед чужой вратарской, было невозможно упустить из внимания.

При этом, у Динамо был классный отрезок в середине первого тайма, когда команда Луческу была максимально близка к первому забитому мячу в этой еврокубковой кампании. С ударом из левого фланга штрафной от Де Пены на 25-й минуте справился ногами тер Штеген, а против Шапаренко сыграла неуверенность в завершении прострела с правого фланга при контратаке от Цыганкова. Куда более обнадеживающим было такое исполнение от "бело-синих", по сравнению с матчем двух недельной давности.

Во второй половине матча игра и вовсе начала развиваться по спонтанному сценарию. Футболисты обеих команд старались не останавливаться под моросящим киевским дождем, поэтому частота возникновения опасных ситуаций поражала воображение. Тут вам и неудачная попытка Ленгле перебросить мяч головой над Бущаном у вратарской, и не до конца закрученный удар Караваева в дальнюю девятку от левого угла штрафной. И, конечно же, пенальти на Ансу Фати, который, к счастью, так и не был назначен в ворота киевлян.

Хвала VAR и невозможности избежать его просмотра для арбитра Овидиу Хацегана, так как румын сходу указал на "точку", увидев, как Кендзера якобы сбивал соперника в центре штрафной. Как оказалось, поляк и близок не был к фолу, а оппонент срубил сам себя неудачным ударом по мячу. Однако, Фати на этом эпизоде не остановился, и уже на 70-й минуте прострел с правого фланга от Мингесы был завершен его усилиями из центра штрафной.

Динамо вновь оказалось в неприятной ситуации, пропустив первыми. Как покажет дальнейший ход событий, с уже знакомыми нам печальными последствиями. Сил отыграться у столичного коллектива не оказалось, хотя моментов для этого было более чем достаточно. Чего стоит только выстрел Цыганкова с правого фланга штрафной под перекладину на 82-й минуте! Или же момент Забарного чуть позднее, когда необходимо было завершить у ворот подачу с углового на левом фланге. Но… не в этот раз.

В следующем туре киевское Динамо сыграет дома против мюнхенской Баварии, а каталонская Барселона будет на своем поле принимать лиссабонскую Бенфику.Динамо Киев —0:1Фати, 70Бущан — Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 81) — Цыганков, Буяльский (Шепелев, 81), Де Пена (Вербич, 77) — Гармаш (Витиньо, 71).тер Штеген — Мингеса, Гарсия, Ленгле (Араухо, 79), Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави (Дембеле, 65) — Фати (Бальде, 87), Депай.Предупреждения: Гармаш, Буяльский — Гарсия, Гави.