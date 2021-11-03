Серхи Бархуан: Если в клубе меняется ритм жизни, это — прекрасные условия для того, чтобы привнести что-то новое

Наставник Барселоны прокомментировал победу над Динамо Киев в Лиге чемпионов.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА каталонская Барселона сумела одержать минимальную победу на поле киевского Динамо (1:0).

Динамо Киев — Барселона 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка и.о. главного тренера "блаугранас" Серхи Бархуан оставил свой комментарий относительно выступления его подопечных на НСК Олимпийский.

"Перед игрой мы собрались с парнями, и я сказал им о том, насколько важна победа в этой игре. Многие из них принадлежат к кантере, поэтому проблем со взаимопониманием не произошло.

От себя могу сказать, что попытался дать команде все возможное за столь короткий период, но не знаю, помогли ли мои советы, или нет. Во всяком случае, победу мы одержали.

Тот факт, что мне дали возможность представлять клуб, который дал мне все в моей карьере, — потрясающий. В Барселоне каждый знает, какой структуре принадлежит. Каждый раз, когда вам не удается победить, это лишь мотивирует работать усерднее и в дальнейшем, узнавать пределы своих возможностей.

Вопрос только в том, насколько эффективно ты сможешь работать в таких условиях. Если в клубе меняется ритм жизни, это — прекрасные условия для того, чтобы привнести что-то новое. Считаю, что мы должны обратить внимание на то, что мы делаем хорошо, и сделать это еще лучше.

Единственный способ для всех нас объединиться — отбросить все сомнения, а я, как наставник, должен помочь парням стать лучше. У меня нет возможности думать о том, буду ли я работать в Барселоне завтра. У меня есть только сегодняшний день, и я хочу помочь клубу в тяжелый период. В этом вы точно можете не сомневаться", — подытожил испанский специалист.

В следующем туре каталонская Барселона на своем поле будет принимать лиссабонскую Бенфику.