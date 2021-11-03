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-
23 ноября
22:00
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-
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-
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-
24 ноября
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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
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Фати: Судьба Барселоны в наших руках

03 ноября 2021

ансу фати, фото фк барселона

Вингер Барселоны поделился мыслями после победы своей команды над киевском Динамо.

Полузащитник каталонской Барселоны Ансу Фати прокомментировал победу своей команды в матче с киевским Динамо (0:1).

"Это важнейшая победа, и мы очень ей рады. Нам пришлось бороться за эту победу, но теперь наша судьба снова в наших руках. В матчах с Бенфикой и Баварией мы выложимся на все 100 процентов. Эта неделя — вся жизненно важная для нас.

В плане физики я еще не готов на все сто процентов, но от матча к матчу прибавляю", — приводит слова молодого футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, единственный мяч в игре забил Фати в середине второго тайма.

Смотрите видео гола Фати и обзор матча на нашем сайте.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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