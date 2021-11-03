Динамо Киев — Барселона. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в четвертом поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Киевское Динамо и в своем четвертом поединке в текущей европейском кампании было вынуждено покинуть пределы поля без забитых мячей на своем счету. Коллектив Мирчи Луческу проявил куда большее стремление атаковать чужие ворота, на фоне игры на Камп Ноу, но в этот раз уверенность в завершающих действиях. Этот матч, наверное, не был похож ни на один предыдущий с участием этих коллективов в предыдущие туры, так как команды устроили открытый футбол, в котором удачно гармонировали между собой юность, страсть к футболу и большое количк

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 6,0. В рамку владений стража ворот Динамо в этом поединке последовало всего три удара — ровно столько же, сколько и пришлось отражать визави по амплуа на противоположной половине поля. К сожалению, Бущан не сумел справиться с одним из них, хотя при натуральном расстреле от Фати не имел и шанса спасти свою команду. Было несколько помарок в игре на выходах от Георгия, как, например, в ситуации с борьбой против Ленгле во втором тайме, однако в целом игру в его исполнении можно считать стабильной.

Томаш Кендзера — 5,5. Правому защитнику киевского Динамо в этом поединке пришлось противостоять Ансу Фати в отдельных эпизодах, и было заметно, что юный испанец заметно превосходит оппонента в скорости работы с мячом и реакции на эпизоды. Кендзера провел далеко не самый плохой поединок, и даже успел заблокировать сразу несколько попыток ударов от соперников. Однако, когда Барселона набирала обороты в своих широких атаках, то тут уже польскому футболисту было действительно тяжело. С точки зрения атаки, Томаш практически ничем не запомнился.

Илья Забарный — Александр Сирота — 6,0. Юная пара в центре обороны столичного коллектива растет на глазах. Этот матч можно было бы записать исключительно в актив Забарному и Сироте, если бы их команда добилась бы хоть какого-то приемлемого результата. К сожалению, не сложилось, а череда удачных действий в отборах и качественной борьбы внутри штрафной была испорчена единственным результативным ударом оппонентов из центра владений киевлян. Вопрос только в том, в чей пассив записать упущенного Фати в опасной зоне.

Александр Караваев — 6,5. В отличии от Фати, Гави не дал такой активности, чтобы заставить защитника Динамо на своем фланге думать исключительно об игре в обороне. Именно поэтому Караваев получал куда больше возможностей подключаться к атакам, и даже бы близок к забитому мячу, но изящному дальнему удару немногим не хватило точности. При этом, к Александру совершенно не было вопросов по успешность единоборств.

Сергей Сидорчук — 6,0. Один из опорных полузащитников Динамо в этой игре точно не мог рассчитывать на такой же запас времени для работы с мячом и объем пространства для нанесения дальних ударов, как это было в игре против Мариуполя в чемпионате, поэтому был вынужден сосредоточить свое внимание на оборонительных действиях. Надо сказать, что и Сидорчук в итоге оказался достаточно успешен в противостояниях против атаковавших ворота его команды соперников, несмотря на то, что Барселона нередко изъявляла желание избегать насыщенной зоны перед чужой штрафной.

Николай Шапаренко — 6,5. Далеко не всем экспертам понравилось выступление игрока киевлян в этот вечер, но тут скорее значительную роль сыграл нереализованный момент из первого тайма. В целом, игру для Шапаренко можно назвать не иначе, как рабочей, так как из-за его регулярных перемещений в опорной зоне каталонцы запороли немало своих атак. Отметить стоит, быть может, незначительное количество брака в потенциально опасной зоне перед своей штрафной, но при этом самоотдача игрока в последующих отборах поражала. К несчастью, завершилось это все повреждением, характер которого будет окончательно определен чуть позже.

Виктор Цыганков — 6,5. Лидер атак Динамо непривычно низко начал данный поединок, и при этом был достаточно успешен в сдерживании Фати. Очевидно, что в противостоянии против настолько моторных соперников на фланге даже Цыганков мог испытывать серьезные трудности, но так или иначе, а свои моменты для выхода в контратаки он находил регулярно.

В первой половине Виктор создал пари потенциально опасных шансов для партнеров, а уже после перерыва мог забивать и сам — спас тер Штеген. Нельзя сказать, что полузащитник провел свой лучший матч, однако предпосылки стать одним из лучших в составе своей команды у него точно были.

Виталий Буяльский — 5,5. Атакующий полузащитник "бело-синих" касался мяча всего 17 раз за чуть большим 80 минут игрового времени, которое выделили для него на футбольном поле. Эффективность этих ситуаций также находилась под серьезным вопросом, кроме опасного прострела с левого фланга во втором тайме, но при этом их было настолько мало, что и вспомнить толком не о чем.

Карлос Де Пена — 6,0. С уругвайским полузащитником киевлян ситуация обстоит более очевидным образом, так как большинство атак хозяев поля проходили именно через его ноги, поэтому Де Пена автоматически стал главным плеймейкером своей команды перед чужой штрафной. И как тут не вспомнить ситуацию из первого тайма, когда тер Штеген только ногами сумел спасти свою команду от неминуемого гола? Карлос в целом провел качественную игру, и это было заметно не только по его подключениям к атаке, но и при попытках оказать помощь партнерам в обороне.

Денис Гармаш — 5,5. В матче Лиги чемпионов стать мессией на позиции форварда у номинального полузащитника так и не получилось. В этот вечер Денис нечасто выигрывал у соперников вблизи к чужой штрафной, заработал при этом пару стандартных положений, но так и не отметился наиболее важным показателем для игрока в его амплуа — ударами. Наверное, когда огласили стартовые составы на игру, фанаты ожидали большего.

Витиньо, Беньямин Вербич, Александр Тымчик, Владимир Шепелев, Богдан Леднев — замены от Мирчи Луческу мы увидели лишь тогда, когда его команда пропустила и уже не было другого выхода, кроме как постараться надломить ход поединка. Из опасных ситуаций для чужих ворот, которые были созданы этой группой футболистов, можно вспомнить разве что сейв тер Штегена, после удара Цыганкова. В остальном же, ротация ожидаемо освежило атаку киевлян, но не более.