Динамо Киев — Барселона 0:1 Видео гола и обзор матча

Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимало на своем поле Барселону и уступило с минимальным счетом — 0:1.
Судьбу матча решил единственный гол Ансу Фати в середине второй половины игры, который позволил каталонцам подняться на вторую строчку таблицы группы.
Обзор матча Лиги чемпионов:
Динамо Киев — Барселона 0:1
Гол: Фати, 70
Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 81) — Цыганков, Буяльский (Шепелев, 81), Де Пена (Вербич, 77) — Гармаш (Витиньо, 71).
Барселона: тер Штеген — Мингеса, Гарсия, Ленгле (Араухо, 79), Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави (Дембеле, 65) — Фати (Бальде, 87), Депай.
Предупреждения: Гармаш, Буяльский — Гарсия, Гави.