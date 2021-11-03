Динамо Киев — Барселона 0:1 Видео гола и обзор матча

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Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимало на своем поле Барселону и уступило с минимальным счетом — 0:1.

Судьбу матча решил единственный гол Ансу Фати в середине второй половины игры, который позволил каталонцам подняться на вторую строчку таблицы группы.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Динамо Киев — Барселона 0:1

Гол: Фати, 70



Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 81) — Цыганков, Буяльский (Шепелев, 81), Де Пена (Вербич, 77) — Гармаш (Витиньо, 71).



Барселона: тер Штеген — Мингеса, Гарсия, Ленгле (Араухо, 79), Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави (Дембеле, 65) — Фати (Бальде, 87), Депай.



Предупреждения: Гармаш, Буяльский — Гарсия, Гави.