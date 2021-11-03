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-
23 ноября
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-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
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-
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-
23 ноября
22:00
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-
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-
23 ноября
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-
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-
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-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
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Динамо Киев — Барселона 0:1 Видео гола и обзор матча

03 ноября 2021

Динамо - Барселона, фото Виталий Клюев

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимало на своем поле Барселону и уступило с минимальным счетом — 0:1.

Судьбу матча решил единственный гол Ансу Фати в середине второй половины игры, который позволил каталонцам подняться на вторую строчку таблицы группы.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Динамо Киев — Барселона 0:1
Гол: Фати, 70

Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 81) — Цыганков, Буяльский (Шепелев, 81), Де Пена (Вербич, 77) — Гармаш (Витиньо, 71).

Барселона: тер Штеген — Мингеса, Гарсия, Ленгле (Араухо, 79), Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави (Дембеле, 65) — Фати (Бальде, 87), Депай.

Предупреждения: Гармаш, Буяльский — Гарсия, Гави.

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