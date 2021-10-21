Блинд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник Аякса Дэйли Блинд признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по итогам третьего тура групповой стадии турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
В поединке против дортмундской Боруссии (4:0), 31-летний голландец забил гол и отдал результативную передачу, что помогло Аяксу набрать девять очков и возглавить группу С.
В борьбе за награду Блинд по итогам голосования опередил Ноа Окафор (Зальцбург), Алиссон (Ливерпуль) и Себастьян Коатес (Спортинг).
Ранее сообщалось, что забитый мяч Винисиуса в ворота Шахтера — лучший гол недели в Лиге чемпионов.