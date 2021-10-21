Блинд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник амстердамского клуба стал лучшим по итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Защитник Аякса Дэйли Блинд признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по итогам третьего тура групповой стадии турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В поединке против дортмундской Боруссии (4:0), 31-летний голландец забил гол и отдал результативную передачу, что помогло Аяксу набрать девять очков и возглавить группу С.

В борьбе за награду Блинд по итогам голосования опередил Ноа Окафор (Зальцбург), Алиссон (Ливерпуль) и Себастьян Коатес (Спортинг).

Ранее сообщалось, что забитый мяч Винисиуса в ворота Шахтера — лучший гол недели в Лиге чемпионов.