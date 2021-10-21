Винисиус и Пике — в команде недели Лиги чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте объявил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам третьего тура группового этапа турнира.
В число лучших попали обидчики донецкого Шахтера и киевского Динамо — нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор, оформивший дубль в ворота "горняков" (5:0), а также защитники Барселоны — Хорди Альба и Жерар Пике, создавшие единственный гол в ворота "бело-синих" (1:0).
Вратарь: Иво Грбич (Лилль).
Защитники: Хорди Альба, Жерар Пике (оба — Барселона), Дэйли Блинд (Аякс), Коатес (Спортинг).
Полузащитники: Жоржиньо (Челси), Рияд Марез (Манчестер Сити), Ноа Окафор (Зальцбург), Лерой Сане (Бавария), Мохамед Салах (Ливерпуль).
Нападающий: Винисиус (Реал).
Напомним, следующий тур групповой стадии турнира пройдет 2-3 ноября.