лента новостей

16:32

Винисиус и Пике — в команде недели Лиги чемпионов

16:14

Без атак не бывает голов: анализ поединка Барселона — Динамо

14:55

Гол Винисиуса Шахтеру — лучший мяч недели в Лиге чемпионов

14:27

Сидорчук: В атаке нам чего-то не хватает, возможно Беседина

13:55

Хаверц — о травмах Лукаку и Вернера: Они нападающие топ-уровня, надеюсь, что повреждения не серьезные

12:55

Солскьяер: Если кто-то хочет покритиковать Роналду, пусть посмотрит его игру против Аталанты

12:22

Роналду: Манчестер Юнайтед никогда не сдается

11:56

Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19 — ранее он был вакцинирован

10:38

Дзаппакоста: С Кавани, Погба, Гринвудом и Роналду на скамейке можно подумать и о камбэке

10:17

Аллегри: Уже в следующей игре можем обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов