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-
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-
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-
03 ноября
22:00
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-
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-
03 ноября
22:00
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Роналду забил рекордной 38 команде в Лиге чемпионов

21 октября 2021

Криштиану Роналду, Getty Images

Португалец обновил свой рекорд и вновь опередил Лионеля Месси.

Манчестер Юнайтед в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл Аталанту (3:2). В этом противостоянии очередным голом отметился форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

По информации William Hill, Роналду забил уже 38 команде в Лиге чемпионов и это новый рекорд турнира.

Напомним, во вторник прошел матч между ПСЖ и Лейпцигом, в котором результативным ударом отметился Лионель Месси, для которого это была 37 команда, которой он забил в Лиге чемпионов.

Помимо этого, это был был 137 гол для португальского форварда, который обновил свой рекорд в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На втором месте идет Месси, у которого 123 забитых мяча.

Ранее сообщалось, что Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках.

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