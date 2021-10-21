Роналду забил рекордной 38 команде в Лиге чемпионов

Португалец обновил свой рекорд и вновь опередил Лионеля Месси.

Манчестер Юнайтед в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл Аталанту (3:2). В этом противостоянии очередным голом отметился форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

По информации William Hill, Роналду забил уже 38 команде в Лиге чемпионов и это новый рекорд турнира.

Напомним, во вторник прошел матч между ПСЖ и Лейпцигом, в котором результативным ударом отметился Лионель Месси, для которого это была 37 команда, которой он забил в Лиге чемпионов.

Помимо этого, это был был 137 гол для португальского форварда, который обновил свой рекорд в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На втором месте идет Месси, у которого 123 забитых мяча.

Ранее сообщалось, что Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках.