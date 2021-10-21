Гол Винисиуса Шахтеру — лучший мяч недели в Лиге чемпионов

Бразилец забил роскошный мяч в Киеве.

В рамках третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома с разгромным счетом уступил Реалу (0:5).

Одним из героев встречи стал вингер "королевского клуба" Винисиус Жуниор. Он отметился дублем, а второй его гол стал лучшим мячом недели в ЛЧ.

Отметим, что Реал с 6 очками занимает второе место в группе Лиги чемпионов. Шахтер на последней строчке.

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