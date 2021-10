Гол Винисиуса Шахтеру — лучший мяч недели в Лиге чемпионов

В рамках третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома с разгромным счетом уступил Реалу (0:5).

Одним из героев встречи стал вингер "королевского клуба" Винисиус Жуниор. Он отметился дублем, а второй его гол стал лучшим мячом недели в ЛЧ.

