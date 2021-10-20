Шахтер — Реал. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в третьем поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Донецкий Шахтер в рамках Лиги чемпионов встречался с мадридским Реалом. В прошлом году "горняки" сенсационно дважды обыграли Мадрид. И во вчерашней игре болельщики Шахтера и журналисты рассчитывали на положительный результат в Киеве — не сложилось. Шахтер проиграл, пропустив много и не создав ничего. Как итог, после трех туров у команды Роберто Де Дзерби одно очко, ноль забитых голов и семь пропущенных.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче с Реалом в Киеве (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 4. Голкипер Шахтера играл достаточно надежно в первом тайме. Реал много бил издали — все удары можно назвать рабочими. Да, не было каких-то эффектных прыжков, но была надежность в игре на линии. Возможно, Трубину можно предъявить претензии в моменте с первым голом. Уж очень далеко вышел голкипер. Во втором тайме игроки Реала чаще стали бить из пределов штрафной площади — здесь Трубин был бессилен. Нельзя сказать, что вратарь где-то привез. Нет. Но пропустит пять — многовато.

Додо — 3,0. Бразилец считается одним из топовых правых защитников. Однако отчетный матч он точно не может занести себе в актив. Додо не так часто ходил вперед и достаточно много терял мяч. Это и понятно, ведь на фланге ему противостоял Винисиус. Нужно было постоянно думать про оборону. Додо "привез" второй гол, который и развалил Шахтер. Бразилец выбросил аут на ногу Бензема, француз и разогнал голевую атаку. Также Додо позволил Винисиусу очень легко себе обыграть в моменте с третьим голом. Отметим, что и четвертый мяч также пришел с фланга Додо.

Сергей Кривцов — 2.5. Центральный защитник поучаствовал в 4 из 5 голах в ворота Шахтера. Если в первом он непосредственно срезал мяч в сетку, то вот во втором именно на него Додо и выбрасывал аут. Сергей оказался один в один против Бензема и позволил ему отдать передачу в центр. В третьем голе Винисиус очень легко "качнул" на замахе Сергея и сразу же пробил. В четвертом — из-под Кривцова прошла передача Жуниора под удар Родриго. Очень сложный матч для украинского защитника.

Марлон — 3,0. Бразилец не срезал мяч в свои ворота и не позволял забивать из-под себя, но так же, как и Кривцов, достаточно ошибался в позиционной игре. Неправильно выбирал позицию, проигрывал один в один Бензема и компании.

Исмаили — 3,5. Левый защитник вроде бы и не привез себе гол, как его коллеги по обороне. Или же не ошибался в игре один в один, после чего возникал голевой момент. Однако провел очень невзрачный матч. Исмаили, как и Додо, достаточно много терял мяч и был малоэффективен в атаке.

Майкон — 3,5. На Майкона возложили очень большой объем работы. Кроме продвижения мяча, он регулярно должен был следить за перемещениями Бензема, который сваливался несколько ниже и действовал из глубины. Особенно в первом тайме Реал часто пробивал из опорной зоны. Но эти удары не таили в себе особой опасности. Несмотря на огромный объем работы, Майкон успел выдать две ключевые передачи.

Алан Патрик — 3,0. В первом тайме Патрик располагался в опорной зоне с Майконом. С выходом Антонио, Алан поднялся немного выше. Патрик действовал хуже Майкона в переходной фазе атака-оборона и не всегда успевал возвращаться и закрывать опорную зону. Также был хуже в пасовой работе — попросту больше ошибался. И если Майкон больше отвечает за билд-ап, то Алан Патрик, как мы привыкли, действует ближе к штрафной соперника и создает моменты. А опасности у ворот Куртуа в этом матче было очень мало.

Тете, Соломон — 2,5. Оба очень важных атакующих футболиста, способные убежать на пространстве, были заменены еще в перерыве. Отметим, что Реал играл достаточно компактно и не допускал разрывов между линиями. И у Тете, и у Соломона было запредельное желание в первом тайме, но крайне мала эффективность действий. Дело ли только в игроках или же еще в каких-то тактических премудростях тренера? Как факт, крайние полузащитники вовсе ничего не создали у ворот Куртуа в первом тайме и были заменены.

Педриньо — 4. Атакующий полузащитник практически весь матч абсолютно ничем не выделялся, как и его партнеры. Но во втором тайме все-таки создал несколько моментов для партнеров. Именно выход Фернандо один на один с Куртуа организовал Педриньо. Он подсек мяч над головами защитников и вывел партнера один на один с Куртуа. Также Педриньо несколько раз бил издали и отметился двумя ключевыми передачами. Он был одним из немногих игроков Шахтера в отчетной игре, кто создал хотя бы намеки на остроту у ворот Куртуа.

Фернандо — 3,5. Бразилец начинал матч на острие атаки, а во втором тайме перешел на левый фланг. Фернандо, наверное, единственный игрок Шахтера, который имел предпосылки огорчить Куртуа. По крайней мере, на его счету два удара в створ ворот голкипера Реала. Также бразилец много работал и против мяча. Вступал в единоборства, но не всегда успешно — выиграл 4 из 12.

Маркос Антонио — 3,0. Центральный полузащитник появился на поле сразу после перерыва. Он совершил достаточно много беговой работы против мяча. Может похвастаться неплохими показателями в плане точности пассов. Однако, Маркосу не удалось существенно повлиять на рисунок игры команды в атаке.

Марлос — 3,0. Правый инсайд вышел на замену во втором тайме и мог забить однажды. Марлос пробивал из пределов штрафной площади и даже попал в створ ворот, но Куртуа отбил удар украинcкого бразильца. Полузащитник не слишком часто помогал Додо на фланге. Возможно, отсюда и возникли проблемы у правого защитника. Марлос не всегда вовремя возвращался назад в оборону.

Мудрик, Корниенко и Степаненко получили не очень много времени в игре с Реалом и ничем примечательным не запомнились.