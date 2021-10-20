Магия Бензема, нокаутирующий Винисиус и вялый в атаке Шахтер: анализ матча против Реал

Football.ua анализирует, почему "горняки" так крупно уступили мадридскому Реалу в Киеве на НСК Олимпийском.

0:5 — "оранжево-черные" без щансов уступили Реалу в рамках 3-го раунда Лиги чемпионов и теперь рискуют остаться без евровесны. Что же вчера случилось на поле Олимпийского?

В стартовом составе Шахтера было несколько неожиданностей, которые касались обороны и полузащиты. В воротах вполне ожидаемо появился Анатолий Трубин, на флангах обороны мы увидели бразильцев Додо и Исмаили, а вот рядом с Марлоном появился Сергей Кривцов, хотя многие предрекали появление Витао, ставку на которого Роберто Де Дзерби уже делал в важных матчах.

В полузащите многие ожидали выход Тараса Степаненко с первых минут, но этого не произошло. Итальянский специалист в который раз продемонстрировал, что он не собирается играть в полузащите с чистым опорником, там ему нужны люди, которые способны развивать атаки, а потому мы увидели Майкона и Алана Патрика. Чуть выше расположился Педриньо, а на флангах вышли Соломон и Тете. На острие атаки ожидаемо появился Фернандо, который заслужил это своей игрой против Зари.

С первых минут "горняки" пытались навязать Реалу борьбу за центр поля, но магический треугольник Каземиро-Модрич-Кроос быстро обозначил, кто будет владеть преимуществом в середине в этом матче. Активно своим партнерам помогал Карим Бензема, который очень часто опускался в глубину в поисках мяча. Француз, находящийся в великолепной форме, уже с первых минут начал доставлять много проблем игрокам Шахтера.

Карим не избегал черновой работы, активно вступал в отбор и сам занимался продвижением мяча, ожидая поддержки партнеров.

Реал как опытный боксер начал прощупывать своего оппонента. Сперва последовало несколько длинных передач, с которыми справился Трубин. Потом пару навесных передач с флангов, которые успешно сняли защитники Шахтера. И едва ли не первая длинная передача за спину защитникам Шахтера поставила перед ними неразрешимую задачу. Сергей Кривцов, прерывая передачу на Карима Бензема, срезал мяч в собственные ворота. Можно определенного рода претензии предъявлять и молодому Трубину, который в этот момент оказался в полупозиции. Хотя, с другой стороны, если бы мяч таки дошел до Бензема, то вполне вероятно, что Трубин успел бы максимально сократить дистанцию. Обиднее всего, что дойди мяч до Бензема с вероятностью 99% был бы зафиксирован офсайд у форварда мадридского клуба.

Этот гол позволил Реалу выдохнуть и продолжить свои дальние удары.

Роберто Де Дзерби необходимо было как-то видоизменять игру и приводить в чувства свою команду после нокдауна. Ведь помимо того, что Реал держал оборону Шахтера в постоянном напряжении, "горняки" не понимали каким образом создавать свои моменты. Соломон и Тете то передерживали мяч, то в своем дриблинге упирались в соперника. Фланговые прострелы крайних защитников перекрывали защитники Реала. Итальянский наставник Шахтера пошел на радикальный шаг и снял некогда двух лучших игроков прошлогодних игр против Реала – Соломона и Тете. Вместо них на поле появились Маркос Антонио и Марлос. Это повлекло за собой некоторые перестановки. Фернандо с позиции форварда отправился на левый фланг, а в нападение был переведен Педриньо.

Во втором тайме Реал продолжил трепать своего оппонента. К дальним ударам и фланговым прострелам добавились вертикальные передачи из глубины на вбегающих партнеров. Это стало неразрешимой задачей для футболистов Шахтера. Оборонительная линия ломалась раз за разом, оставляя вбегающего игрока в игре.

Сперва Додо оставил в игре Винисиуса Жуниора, через несколько минут все тот же Винисиус, окрыленный первым забитым голом, полез в индивидуальный проход. Нанизав нескольких защитников Шахтера, пробил с левой ноги под перекладину.

На этом игра была сделана, но Реал не остановился и продолжил атаковать по инерции. Прострельная передача в глубину с фланга прошла на Родриго, и бразилец пробил под стать своим партнерам – сильно и под перекладину.

После этого наконец-то Шахтер создал несколько угроз воротам Куртуа, но "бланкос" достаточно быстро потушили атакующий порыв хозяев поля. В концовке встречи забил тот, кто больше всего заслужил на гол – Карим Бензема. Французский форвард откликнулся на передачу из глубины и оказался перед воротами Трубина в гордом одиночестве, на сей раз француза в игре оставили Додо и Корниенко.

Настоящий холодный душ устроили футболисты Реала Шахтеру в Киеве на НСК Олимпийском. У "королевского" клуба было очень много возможностей для взятия ворот, потому, собственно, так много голов и оказалось в сетке ворот молодого Анатолия Трубина. К самому же Трубину по голам вопросов особо нет. С натяжкой можно придраться только к первому, где в момент срезки Кривцова Анатолий оказался в полупозиции.

Но ничего глобально катастрофического не произошло. Итальянскому наставнику необходимо сделать правильные выводы и придумать, как же отобрать очки у Реала в выездном поединке. Ведь выездное поражение от Реала сделает шансы Шахтера даже на третье место в группе очень призрачными.

Сергей Горбаченко, Football.ua