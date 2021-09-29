Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Пьоли — о поражении от Атлетико: В спорных моментах арбитр всегда принимал не нашу сторону

29 сентября 2021

Стефано Пьоли, Getty Images

Наставник "россонери" посетовал на судейство в матче против "матрасников".

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (1:2).

"Не думаю, что это был лучший вечер арбитра. Нас наказали немного сильнее, чем следовало. Извините. Численное превосходство соперника заставило нас играть в другую игру. Жаль, мы были близки к достижению позитивного результата, но не добились успеха.

Было много ситуаций, не только удаление и пенальти. В спорных моментах судья всегда принимал не нашу сторону. Но давайте посмотрим на позитивные моменты, которые у нас были при игре в равных составах.

Будучи немного более внимательными, мы могли бы добиться победы, страдая и скрипя зубами. Нам все еще чего-то не хватает", — приводит слова Пьоли сайт журналиста Альфредо Педуллы.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Милан — Атлетико.

Команды
статьи по теме:
Рональд Куман, Getty Images 27 сентября 2021 Куман пропустит матч против Атлетико
Примера. Итоги 7-го тура: позор Атлетико в Стране Басков, долгожданное возвращение Фати, осечка Реала 28 сентября 2021 Примера. Итоги 7-го тура: позор Атлетико в Стране Басков, долгожданное возвращение Фати, осечка Реала
Пьоли: Против Атлетико придется показать качественную игру с технической точки зрения 28 сентября 2021 Пьоли: Против Атлетико придется показать качественную игру с технической точки зрения
Симеоне: Постараемся атаковать Милан там, где он очень уязвим 28 сентября 2021 Симеоне: Постараемся атаковать Милан там, где он очень уязвим
Специя - Милан, Getty Images 26 сентября 2021 Специя — Милан 1:2 Видео голов и обзор матча
Андрей Шевченко, Getty Images 27 сентября 2021 Шевченко: У меня был опыт игры в Лиге чемпионов с Динамо, но с Миланом — другая история
 
 Rambler's Top100