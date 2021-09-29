Пьоли — о поражении от Атлетико: В спорных моментах арбитр всегда принимал не нашу сторону

Наставник "россонери" посетовал на судейство в матче против "матрасников".

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (1:2).

"Не думаю, что это был лучший вечер арбитра. Нас наказали немного сильнее, чем следовало. Извините. Численное превосходство соперника заставило нас играть в другую игру. Жаль, мы были близки к достижению позитивного результата, но не добились успеха.

Было много ситуаций, не только удаление и пенальти. В спорных моментах судья всегда принимал не нашу сторону. Но давайте посмотрим на позитивные моменты, которые у нас были при игре в равных составах.

Будучи немного более внимательными, мы могли бы добиться победы, страдая и скрипя зубами. Нам все еще чего-то не хватает", — приводит слова Пьоли сайт журналиста Альфредо Педуллы.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Милан — Атлетико.