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-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
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РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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Милан — Атлетико 1:2 Видео голов и обзор матча

29 сентября 2021

Милан — Атлетико, Getty Images

Смотрите обзор противостояния на Football.ua.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико в гостях вырвал победу над Миланом (2:1).

Команда Стефано Пьоли открыл счет в середине первого тайма, когда Леау с линии штрафной поразил ворота Яна Облака. Спустя девять "россонери" остались в меньшинстве после удаления Кессье, получившего вторую желтую карточку. За шесть минут до конца матча вышедший на замену Антуан Гризманн сравнял счет, а уже на седьмой компенсированной минуте победу "матрасникам" принес Луис Суарес, реализовавший пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Милан — Атлетико 1:2
Голы: Леау, 20 — Гризманн, 84, Суарес, 90+7 (пен).

Милан: Меньян — Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес — Кессье, Банессер (Флоренци, 81), Салемакерс (Калулу, 82), — Ребич (Тонали, 34), Леау (Жиру, 57), Браим Диас (Балло-Туре, 57).

Атлетико: Облак — Триппьер (Жоау Фелиш, 40), Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 46) — Льоренте, Карраско (Де Пауль, 46), Коке (Гризманн, 61), Кондогби (Лемар, 64) — Суарес, Корреа.

Предупреждения: Кессье, Ребич, Кондогбия, Эрнандес, Салемакерс, Меньян.

Удаление: Кессье (29).

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