Атлетико вырвал победу у Милана в дополнительное время

"Матрасники" сумели переломить ход встречи.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Милан принимал на своем поле мадридский Атлетико.

С первых минут встречи команды играли на встречных курсах, а уж на 11 минуте матча Чакыр впервые прибегнул к просмотру ВАР — после суматохи в штрафной Милана игроки Атлетико сигнализировали об игре рукой, однако рефери не дал команде право пробить пенальти.

На 20 минуте встречи Милан открыл счет в матче — Браим Диас прострелил в штрафную соперника, а Леау не оставил шансов Облаку — 1:0.

Один из главных моментов матча случился на 29 минуте встречи — Чакыр продемонстрировал вторую желтую карточку Франку Кессье за грубый фол в центре поля, и футболист Милана досрочно отправился в подтрибунное помещение.

Весь оставшийся матч Атлетико "провисел" на воротах Меньяна и был вознагражден за свои усилия — на 84 минуте Антуан Гризманн забил свой первый мяч в составе команды Симеоне после возвращения.

После этого Флоренци имел два неплохих момента у ворот Атлетико, но оба раза итальянца подвела точность.

А на 90+3 минуте матча Калулу, вышедший на замену в середине второго тайма сыграл рукой в собственной штрафной — Чакыр назначил пенальти, ВАР подтвердил, а Суарес вырвал победу для своей команды ударом с точки!

Таким образом, Милан терпит свое второе поражение в Лиге чемпионов, а Атлетико поднимается на вторую строчку группы В, имея 4 очка в своем активе.

Милан — Атлетико 1:2

Голы: Леау, 20 — Гризманн, 84, Суарес, 90+7 (пен).

Милан: Меньян — Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес — Кессье, Банессер (Флоренци, 81), Салемакерс (Калулу, 82), — Ребич (Тонали, 34), Леау (Жиру, 57), Браим Диас (Балло-Туре, 57).

Атлетико: Облак — Триппьер (Жоау Фелиш, 40), Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 46) — Льоренте, Карраско (Де Пауль, 46), Коке (Гризманн, 61), Кондогби (Лемар, 64) — Суарес, Корреа.

Предупреждения: Кессье, Ребич, Кондогбия, Эрнандес, Салемакерс, Меньян.

Удаление: Кессье (29).