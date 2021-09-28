Симеоне: Постараемся атаковать Милан там, где он очень уязвим

Наставник Атлетико высказался о предстоящей встрече с Миланом в Лиге чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Милан примет на своем поле Атлетико.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Знаем, что нам предстоит играть против сильной команды с хорошими, динамичными игроками. Мы попытаемся атаковать их там, где они уязвимы".

"Играть в Лиге чемпионов против такой команды, как Милан, — великолепно. У них топовая команда, которая добилась значительного прогресса за последние годы".

Напомним, матч Милан — Атлетико состоится сегодня, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.