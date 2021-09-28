Пьоли: Против Атлетико придется показать качественную игру с технической точки зрения

Наставник Милана высказался о предстоящей встрече с Атлетико в Лиге чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Милан примет на своем поле Атлетико.

Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Атлетико — одна из лучших команд в Испании. Это солидная и сбалансированная команда, и у нее замечательный тренер. Придется показать качественную игру с технической точки зрения".

"Завтра вечером желания и энтузиазма не будет в недостатке, потому что мы вновь будем играть в Лиге чемпионов перед нашими болельщиками. Это будет важная игра. Безусловно, мы хотим набрать первые очки в группе", — приводит слова Пьоли официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Милан — Атлетико состоится сегодня, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.