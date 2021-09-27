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-
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-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
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-
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-
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-
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22:00
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-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
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-
29 сентября
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Челси
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29 сентября
22:00

Шевченко: У меня был опыт игры в Лиге чемпионов с Динамо, но с Миланом — другая история

27 сентября 2021

Андрей Шевченко, Getty Images

Украинец высказался о важности ЛЧ для "россонери".

Бывший тренер сборной Украины, обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко рассказал о своих воспоминаниях об играх за Милан в Лиге чемпионов.

"На мой взгляд, у игроков, кто сейчас носит футболку Милана, другая кровь. У меня был опыт выступлений в ЛЧ с киевским Динамо, но с Миланом — совсем другая история. Прекрасная история. Два финала Лиги чемпионов и, прежде всего, первый был фантастическим.

Для меня, как молодого игрока из киевского Динамо, Лига чемпионов был турниром, в котором я мог зарекомендовать себя. Благодаря тем голам я покорил Европу, хорошо играл. Забил много голов.

Это соревнование с великой историей и оно связано с Миланом. Когда вы играете с сильнейшими командами мира, с сильнейшими игроками мира, это дает повод для гордости. Для болельщиков Милана Лига чемпионов была чем-то неописуемым. Когда я играл на Сан-Сиро, стадион всегда был полон. У нас были отличные матчи", — рассказал Шевченко в интервью PlanetaMilan.

Напомним, Шевченко в сезоне-2002/03 выиграл с Миланом Лигу чемпионов. В том же сезоне он выиграл Суперкубок УЕФА.

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