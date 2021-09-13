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Вернидуб: Я и мой тренерский штаб понимаем, как строить игру против Шахтера

13 сентября 2021

Юрий Вернидуб. Фото ФК Шериф

Наставник Шерифа Юрий Вернидуб высказался о предстоящем матче с "горняками", оценив уровень уровень конкурентности своей команды на групповой стадии Лиги чемпионов.

Шериф из Тирасполя стартует в групповом этапе Лиги чемпионов домашним матчем против донецкого Шахтера.

"Я и мой тренерский штаб понимаем, как строить игру против Шахтера. Вы это все увидите 15 сентября. Понятно, что с такими клубами, как Шахтер, Интер... Разве можно выйти "шашки наголо" и бежать в атаку!? Будем анализировать и смотреть, понятно, что у любой команды есть как сильные, так и слабые стороны — самое важное правильно воспользоваться этими моментами.

Мы — новичок в этих играх. Я надеюсь, что мы правильно подойдем к этим матчам: с хорошим настроем, подготовкой и тоже сможем "попить крови" у любого из этих клубов. Жизнь покажет. Конечно, главный фаворит — Реал, фаворит №2 — миланский Интер, не обижая донецкий Шахтер — №3, ну и мы на четвертом месте — даже в таблице так, но этом пока что, а там посмотрим. Есть шесть игр, если мы хотим продолжить нашу сказку и показать, что это не случайно — мы тоже должны показать, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов.", — сказал Вернидуб в интервью Профутбол Digital.

Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится, в среду, 15 сентября, старт встречи запланирован на 19:45.

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