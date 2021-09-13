Вернидуб — о Лиге чемпионов: Большие деньги в футбол не играют

Специалист оценил готовность команды к еврокубкам.

Главный тренер тираспольского Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о группе клуба в Лиге чемпионов и о предстоящей игре против Шахтера.

"До матча с Шахтером у нас есть два дня. К сожалению, мало, хотелось бы 3, но есть, что есть. Постараемся восстановиться. Мы счастливые люди. У нас есть любимая работа, у нас есть цель. Игроки должны это понимать, что у нас есть два, три фронта и никуда от этого не деться.

Цели всегда стоит ставить самые высокие. Всегда хочется чего-то большего. Будем сражаться. Понятно, что группа сложная. У нас соперники такие: Реал, Интер, да и Шахтер постоянно там играет и выходит из группы. Я понимаю, что нам отведена роль аутсайдера, но я с этим не согласен.

Хочу достучаться до ребят, чтобы они тоже это понимали. Пусть мы не такие, как эти клубы, но мы должны выходить и показать свое лицо, показать свой характер. Зеленое поле все определяет. Другими словами, большие деньги в футбол не играют", — сказал Вернидуб пресс-службе Шерифа.

Напомним, матч Шериф — Шахтер состоится, в среду, 15 сентября, старт встречи запланирован на 19:45.