Шериф Вернидуба: "Голодный" интернационал и опасная вертикаль

Football.ua основательно разобрал игру первого соперника донецкого Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне — молдавского Шерифа.

В первом туре группового турнира Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграет с чемпионами Молдовы — тираспольским Шерифом. Предлагаем поближе познакомиться с командой украинского специалиста Юрия Вернидуба, которая стала главной сенсацией квалификационных раундов турнира.

На данном этапе Шериф является опасным оппонентом. Команда, которая из года в год штамповала чемпионства впервые в своей истории прошла все раунды квалификации Лиги чемпионов. Дебют в самом престижном турнире клубного футбола — событие неординарное. Можно не сомневаться, что мотивация у игроков тираспольского клуба будет на запредельном уровне. К тому же, команда Вернидуба сыграет в родных стенах, при поддержке своих болельщиков.

В подсознании большей части украинских болельщиков команда из Молдовы не воспринимается серьезным оппонентом. Но, нынешний Шериф — достаточно квалифицированный и мотивированный соперник, чтобы создать трудности Шахтеру. Разумеется, вице-чемпионы Украины являются фаворитом матча, тем не менее, вряд ли очки в Тирасполе дадутся команде Де Дзерби легко. Интегральный уровень Шерифа позволяет игрокам и тренерам этого клуба всерьез рассчитывать на конкурентный футбол в противостоянии с "горняками".

Не нужно ассоциировать Шериф с футболом Молдовы. У клуба из Тирасполя великолепная инфраструктура и достаточно хороший скаутинг. Этот уникальный своей интернациональностью коллектив, в матчах четырех квалификационных раундах Лиги чемпионов доказал свой достаточно высокий уровень в организации игры и функциональной подготовке.

Шериф Вернидуба не на везении прошел более сильные команды, а по делу переиграл и Црвену Звезду и Динамо Загреб. В стартовом составе команды в еврокубковых матчах не находится места ни одному молдавскому футболисту. Кадровый потенциал состоит из относительно недорогих игроков. В общем, цена всей команды по версии Transfermarkt составляет 11,68 миллионов евро.

Для сравнения суммарная стоимость заявки Шахтера — 183,80 млн евро. В пятнадцать раз больше! Тем не менее, в распоряжении опытного украинского тренера находятся футболисты, поигравшие в греческих АЕКе, Панатинаикосе, Олимпиакосе, Арисе, французском Меце, португальской Боавиште, польской Легии... Некоторые игроки выступают в своих национальных сборных. И, можно не сомневаться, что на данном этапе любой игрок из основной обоймы команды имеет шанс продать себя подороже, в более серьезный клуб. Шериф находится под пристальным вниманием селекционеров и агентов.

Характеристики исполнителей хорошо интегрируются в модель игры команды. Прежде всего, я имею в виду модель, которую Шериф демонстрировал в квалификации ЛЧ. В чемпионате Молдовы Шерифу противостоят одни "автобусы" и еврокубки являются настоящей отдушиной для тренерского штаба, который обладает прекрасным материалом для быстрого, вертикального футбола. Практически все фланговые игроки и футболисты группы атаки обладают высокой скоростью. Каждый из игроков атакующего плана способен сыграть нестандартно, смело пойти в обыгрыш.

Игроки группы атаки очень хорошо взаимодействуют, как с мячом, так и без мяча. За короткий срок хорошего взаимопонимания с партнерами по команде добился опытный форвард Ливаннор. Натурализованный бразилец ранее уже играл за Шериф, но ушел еще семь лет назад в чемпионат ОАЭ. Нападающий сборной Молдовы подзадержался на заработках и вернулся в тираспольский клуб этим летом в качестве свободного агента. Ливаннор быстро сплотил команду легионеров и стал одним из главных героев успешной квалификации Шерифа в ЛЧ. К сожалению, для Юрия Вернидуба нападающий снова получил заманчивое предложение с ближнего востока и ушел в Аль-Таввун из Саудовской Аравии.

В Шерифе оперативно нашли достойную замену в лице 24-летнег узбекского игрока атакующего плана — Джасурбека Яхшибоева, который будет конкурировать за место в стартовом составе с гвинейцем — Янсане.

Разберем основные тактические нюансы в системе игры команды Юрия Вернидуба. Как и у Шахтера, базовой тактической схемой Шерифа является 4-2-3-1, но при этом, стилистически команды сильно отличаются. Хотя, сама специфика национального чемпионата Молдовы заставляет Шериф развиваться в разных аспектах футбола. Стерильным владением соперников тираспольского клуба уже давно не удивишь.

Монарх молдавского футбола был вынужден совершенствовать свою позиционную игру в атаке, чтобы регулярно демонтировать бетонные конструкции в финальной трети поля. Даже позиционные атаки Шерифа выглядят быстрыми с максимально вертикальным вектором развития. Мяч ходит быстро, игроки также постоянно находятся в движении. Взаимозаменяемость не ломает структуру. В команде хорошо налажена система проактивных методов обороны — прессинга и контрпрессинга.

При этом, в еврокубковых баталиях Шериф применяет иную модель игры. Именно эта модель и будет противопоставлена команде Роберто Де Дзерби. Шахтер — сильнейший соперник Шерифа за последние несколько сезонов. Вряд ли стоит ждать от чемпионов Молдовы доминирования на мяче. Штаб Вернидуба подстроится под "горняков": опустит линию обороны, наверняка будет активно использовать интенсивный прессинг по триггеру и сделает ставку на быстрые, вертикальные атаки, используя свободные зоны на флангах и возникающие "карманы" в переходной фазе игры Шахтера. Также, команда Вернидуба продемонстрировала в матчах с чемпионами Сербии и Хорватии хорошую организацию игры при стандартных положениях.

Кадровый потенциал команды позволяет проводить ротацию в матчах национального чемпионата. При этом, в еврокубковых матчах четко прослеживается оптимальное сочетание игроков. Не смотря на то, что в этом сезоне в составе Шерифа уже сыграло три вратаря, основным голкипером можно считать грека Георгиоса Атанасиадиса.

Справа в обороне могут сыграть Фернандо Костанца (Бразилия) или левша Криштиану (Бразилия), который уже не раз доказывал в ответственных матчах свое умение квалифицированно отыграть на обоих флангах. Слева может выйти Джульен (Тринидад и Тобаго). Оптимальная пара центрбеков — Арболеда (Колумбия) — Дуланто (Перу). Это два габаритных защитника, которые сильны в единоборствах, но при этом, не обделены скоростью, причем не только физической, но и ментальной.

За центр поля отвечают Аддо (Гана) и Тилль (Люксембург). Старший брат Оливье Тилля, который выступает за Ворсклу, более продуктивен в конструктивных действиях. Отметим, что левые центральные защитники и полузащитники — левши, правые центральные — правши. Здесь все по фен-шую позиционной игры.

Атакующую группу игроков составляют футболисты, похожие по своим игровым характеристикам. Все отличаются мобильностью, неплохой стартовой и дистанционной скоростями, достаточно техничны и способны за счет дриблинга продвигать мяч вперед. После ухода из команды Луваннора, за которым был закреплен статус основного центрфорварда, на острие атаки можно ждать талантливого новичка из Узбекистана Якшибоев, который ранее больше играл правого вингера, но в принципе имеет поставленный удар с обеих ног.

Также впереди способны сыграть лучший бомбардир команды в чемпионате Молдовы — Янсане (Гвинея) и капитан — Франк Кастаньеда. Колумбиец является настоящим лидером, как на поле, так и в раздевалке. С большей вероятностью Франк сыграет вингера. Как слева, так и справа в атаке способен сыграть Адама Траоре (Мали), а на позиции условной "десятки", как правило, действует грек Димитриос Коловос.

Не смотря на то, что во внутреннем первенстве команде приходится играть с высокой линией обороны, матчи квалификации ЛЧ показали, что в Шерифе постоянно ведется работа по улучшению взаимодействий в разных аспектах игры. Чемпионы Молдовы при необходимости способны высоко прессинговать, часто используют контрпрессинг, но при этом, не смотря на недостаток практики, способны весьма эффективно держать позиционную оборону.

Нужно отметить, что, даже соблюдая принципы зонной обороны, игроки Шерифа умело сжимают время и пространство для владеющего мячом игрока команды соперницы. Каждый игрок Шерифа не просто имитирует давление, выдавливая мяч из своей вертикальной зоны. Футболисты интенсивно отыгрывают в давлении до конца.

Наиболее опасна команда Вернидуба в переходной фазе от обороны к атаке. После отбора или перехвата для игрока Шерифа приоритетом всегда является вертикальный вектор развития атаки. Если возможности для обостряющей передачи нет, многие игроки способны смело и решительно продвигать мяч вперед путем ведения и дриблинга. Если ситуация не располагает к рискованным действиям, следует элементарный вынос, далее борьба за первый мяч, за подбор и в случае неудачи либо попытка активации контрпрессинга, либо очередное сжатие "пружины".

В матчах с более классными оппонентами Шериф старается не злоупотреблять коротким розыгрышем мяча на своей трети поля. Чаще вратарь прямым ударом вводит мяч в игру.

В данных случаях, структура 4-2-3-1 приобретает максимально компактную форму. Эта плотность способствует более эффективному контрпессингу. Команда Вернидуба старается ловить соперников в переходных фазах, используя свободные зоны.

На скриншоте выше пример прессинга по триггеру из матча Шериф — Динамо Загреб (3:0). "Осы" встречают соперника средним блоком, поддерживая свою базовую структуру 4-2-3-1. В тот момент, когда игрок хорватского клуб был вынужден принять мяч лицом к своим воротам, его сразу атаковал Аддо. Практически все партнеры игрока с мячом в зоне взаимодействий были разобраны хозяевами поля.

Момент завершился вот таким вот перспективным выходом Шерифа. Обратите внимание — группа атаки максимально сузила позиции защитников, а на флангах активно атакуют пространство оба фулбека.

У игроков группы атаки хорошее взаимопонимание. Они своевременно и синхронно открываются в недодачу и в глубину соответственно. На скрине выше видно, как Коловос занимает позицию в свободной зоне между линий соперника. В это время у Тилля сразу три хороших варианта продолжения атаки. Помимо открытого Коловоса, у хавбека с мячом была возможность забросов на ход Луваннору и Траоре.

Ширину атак в основном поддерживают фулбеки. Тройка атакующих полузащитников часто занимает более узкие позиции по отношению друг другу, стягивая оппонентов.

В начальной стадии позиционных атак у Шерифа в линии обороны часто образуется тройка. Фулбеки поднимаются вверх, а к центральным защитникам опускается один из опорных. Если в линию обороны для розыгрыша садится Аддо, то он занимает позицию в центре, если смещается Тилль, то на позицию левого центрального бека.

Под давлением команда не старается удержать мяч, а играет длинным пасом в перегруженную своими игроками группы атаки зону. Очень многое в конструктивной фазе игры у Шерифа завязано на контрпрессинге и быстрых атаках.

В позиционной обороне, когда соперник заставляет отходить в нижний блок, команда перестраивается с 4-2-3-1 на структуру 4-4-2. Условная "десятка" действует в паре с форвардом, а вингеры опускаются на одну линию с опорниками. В данной фазе игры Шериф старается сохранять вертикальную и горизонтальную компактность, и игроки действуют без мяча достаточно дисциплинированно. Пара нападающих в первой линии не изображают свое участие, а реально отрабатывают в негативном отборе.

Сколько бы ни говорили футболисты команды, которая является явным фаворитом матча об уважении к сопернику, но подсознание обмануть сложно. Шахтеру необходимо быть осторожным в переходных фазах игры и нельзя недооценивать вертикальные выпады Шерифа. Это, конечно, не Монако, но, на мой взгляд, эта команда ничем не слабее того же Генка, так что болельщикам "горняков" не стоит забрасывать чемпионов Молдовы шапками. Есть все основания ожидать интересной и достаточно конкурентной игры. При всем при этом, если Шахтер ставит цель выхода из группы — он обязан побеждать.