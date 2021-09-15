Жезуш: Если кто и должен был побеждать, так это Бенфика

Наставник Бенфики прокомментировал исход матча п против киевского Динамо.

В стартовом поединке на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА лиссабонская Бенфика совершила неудачный выезд в Киев, где на поле НСК Олимпийский не сумела вскрыть оборону местного Динамо (0:0).

Динамо Киев — Бенфика 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

После финального свистка, главный тренер "орлов" Жоржи Жезуш прокомментировал исход противостояния для его команды.

"По завершении матча, легко иметь мнения, которые не имеют ничего общего с самой игрой и касаются только результата. Бенфика провела отличный матч, в котором она не смогли доказать свое качество. Нашим атакам не хватало только эффективности, потому что мы создали уйму моментов, но не забили при этом голов.

Признаю, правда, что мы не создавали действительно больших голевых шансов, потому что нам не хватало решительности в нужный момент. На языке цифр, мы выиграли эту игру, но мы находимся в Лиге чемпионов, поэтому тут работают другие законы.

Мы сыграли в качественный футбол, который мало кто оценит, потому что не было добыто результат. У нас собралась команда чемпионов, поэтому мы должны сохранить уверенность и продолжать двигаться дальше.

Мне понравилась наша позиционная атака. Мы практически не играли на контратаках, так как владели мячом все 90 минут матча. Мы должны были лишь забить свой гол, чтобы подтвердить наше преимущество, но этого так и не случилось. После матча Мирча Луческу сказал мне: "Поздравляю, у вас отличная команда, поэтому мне пришлось свернуть все свои планы".

Каждая команда имеет свои сильные стороны. Динамо — соперник, который создает массу проблем в Киеве. Если оглянуться назад, то в последние годы здесь побеждали только Ювентус и Барселона. Учитывая великолепную игру, которую нам удалось провести, нам не хватало лишь голевых моментов для того, чтобы забить.

Однако, это правда, что в последние две минуты мы были на грани проигрыша. Таков футбол: одна команда может доминировать, но в итоге проиграть. В этом состязании важно выиграть, но также важно не проиграть. Как я уже сказал, футбол таков... не всегда тот, кто лучше всех играет или имеет преимущество по игре, побеждает. Это сегодня произошло с Бенфикой! За две минуты мы могли проиграть. Мяч, который попадает в перекладину, бесконечные — это был настоящий хаос.

Однако, если кто и должен был победить, так это Бенфика! У нас всегда был мяч в ногах, это позволяло нивелировать фактор домашней игры для Динамо, у которого большую часть игры игроки гонялись за мячом.

Я верю, что мы сможем сохранить наш оборонительный потенциал в дальнейшем. Бенфика очень сильна в защите. Мы не пропускали голы, а у соперника были возможности только в последние две минуты. Команда хорошо обороняется, но нужно больше уверенности! И тогда, команде, которая будет играть против Бенфики, будет непросто забить гол.

Радоньич очень хорошо вошел в игру, и провел качественные полчаса на поле. Он — вертикальный игрок, который нужен Бенфике. По характеристикам он схож с Рафой, у него все получилось, но в игре есть много моментов, и стратегических, когда он все еще не знает, что ему делать. Однако, при игре с мячом в ногах он показывал, что способен на многое.

Что касается Яремчука, то для него было большим удовольствием играть в своей стране, против команды, с которой он начал свою карьеру. Он, конечно, хотел играть на том уровне, на котором способен, но защитники киевского Динамо тоже хорошо его знают.

Мы очень верим в него, он пытается перенять идеи и стиль команды. Роман только недавно приехал, а потом должен был сразу отбыть в сборную. Он ищет свой путь, а сейчас мы довольны выступлением и очень верим в него", — подытожил португальский специалист.

В следующем туре лиссабонская Бенфика проведет домашний матч против каталонской Барселоны.