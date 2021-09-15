Луческу: Жаль, что гол не засчитали, но результат в нашу пользу

Наставник Динамо оценил матч Лиги чемпионов против Бенфики.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал нулевую ничью в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики.

"Результат положительный. Мы играли против очень хорошего соперника. Играли хорошо в обороне, у нас также были и свои моменты, штанга была. Жаль, что не засчитали этот гол в концовке игры.

Очень сложная группа у нас, матчи будут проходить в быстром ритме. Но мы будем цепляться за каждое очко.

Важно, чтобы игроки верили в себя и улучшали командную игру. Когда смотришь на наших центральных защитников – они молодые, а у соперников они за 30 лет… Мне кажется, что результат все же в нашу пользу", — сказал Луческу в интервью Megogo.