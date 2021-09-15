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-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
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-
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-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Луческу: Жаль, что гол не засчитали, но результат в нашу пользу

15 сентября 2021

Мирча Луческу, ФК Динамо Киев

Наставник Динамо оценил матч Лиги чемпионов против Бенфики.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал нулевую ничью в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики.

"Результат положительный.  Мы играли против очень хорошего соперника. Играли хорошо в обороне, у нас также были и свои моменты, штанга была. Жаль, что не засчитали этот гол в концовке игры.

Очень сложная группа у нас, матчи будут проходить в быстром ритме. Но мы будем цепляться за каждое очко.
Важно, чтобы игроки верили в себя и улучшали командную игру. Когда смотришь на наших центральных защитников – они молодые, а у соперников они за 30 лет… Мне кажется, что результат все же в нашу пользу", — сказал Луческу в интервью Megogo.

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