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-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
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-
28 сентября
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Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
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Отаменди — лучший игрок матча Динамо — Бенфика по версии УЕФА

15 сентября 2021

Николас Отаменди, ФК Бенфика

Защитник после поединка получил свою награду.

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграло вничью против португальской Бенфики.

УЕФА определил лучшего футболиста матча. Им стал защитник "орлов" Николас Отаменди.

"Лучшим игроком матча является Отаменди, который отличился в защите. Очень надежный футболист. Он исключил опасность Динамо на контратаках, перехватывал мячи, блокировал удары, выигрывал большинство единоборств. Он здорово помог своей команде", — резюмировал технический наблюдатель УЕФА Франс Хук.

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