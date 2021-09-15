Отаменди — лучший игрок матча Динамо — Бенфика по версии УЕФА

Защитник после поединка получил свою награду.

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграло вничью против португальской Бенфики.

УЕФА определил лучшего футболиста матча. Им стал защитник "орлов" Николас Отаменди.

"Лучшим игроком матча является Отаменди, который отличился в защите. Очень надежный футболист. Он исключил опасность Динамо на контратаках, перехватывал мячи, блокировал удары, выигрывал большинство единоборств. Он здорово помог своей команде", — резюмировал технический наблюдатель УЕФА Франс Хук.

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