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-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
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-
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-
29 сентября
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-
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Яремчук: Еще не показываю и 50% того, что я показывал в Генте

15 сентября 2021

Роман Яремчук, NurPhoto

Нападающий Бенфики прокомментировал исход поединка против Динамо Киев.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, португальская Бенфика сыграла гостевой матч против киевского Динамо, так и не сумев в итоге вскрыть оборону соперников, но и не пропустив при этом в собственные ворота (0:0).

Динамо Киев — Бенфика 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

По завершении поединка, нападающий "орлов" Роман Яремчук прокомментировал исход противостояния с точки зрения его команды.

"Очень непросто было играть против Динамо, знаю ребят, знаю, как они играют, как готовятся. Мы не выиграли, а в конце моги и проиграть, поэтому я не доволен. И одно очко на выезде — это хороший результат.

Мы всегда хотим три очка, не смотрим на то, с кем играем, нам нужна только победа. Не могу комментировать игру Забарного и Сироты, я не эксперт. Но ребята играют хорошо, прогрессируют, это мы видим. Был очень тяжелый перелет, команда несколько расстроена, что не смогли победить

Я еще не адаптировался в Бенфике, но что-то забиваю... Считаю, что еще не показываю и 50% того, что я показывал в Генте. Но я в процессе, это нормально, спасибо всем в Бенфике, они меня поддерживают. Это не только язык, много других деталей", — заключил украинский футболист.

В следующем туре лиссабонская Бенфика проведет домашний матч против каталонской Барселоны.

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