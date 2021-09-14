Динамо Киев не смогло вырвать победу у Бенфики

Офсайд стал причиной отмены гола коллектива Мирчи Луческу.

Последним из украинских команд на тропу еврокубковых состязаний выходил действующий чемпион страны — киевское Динамо. При этом, коллектив Мирчи Луческу, благодаря своим достижениям по ходу прошлого сезона, забронировал себе место непосредственно на групповом этапе, попав в еще более сложный, на первый взгляд, квартет вместе с каталонской Барселоной, мюнхенской Баварией и лиссабонской Бенфикой.

Именно против "орлов" и предстояло сыграть "бело-синим" в стартовом поединке на НСК Олимпийский, в то время как явные фавориты группы выясняли отношения в параллельном матче на Камп Ноу. Столичный коллектив подходил к данной встрече на неугасаемой волне успехов на внутренней арене в начавшемся сезоне, где они продолжают удерживать за собой лидирующую позицию в турнирной таблице. Подопечные Жоржи Жезуша тоже не пасли задних в своем чемпионате — Бенфика проиграла все, что только можно, в прошлом году, поэтому со старта начала наверстывать упущенное. В том числе, разгромила Санта Клару перед отчетным поединком (5:0).

Впечатления от отчетной встречи получились достаточно неоднозначными. Обе команды показали гибкость в тактических решениях, иногда отказываясь от контроля мяча в пользу соперников и собственной возможности переводить дух в глубокой, а иногда — рьяно атаковали чужие владения в надежде таки найти моменты для решающих ударов. К слову, с последним компонентом для Динамо и Бенфики было достаточно туго, поэтому мы в большей части матча просто наблюдали за построением атак у центральной линии.

Тактика гостей была проста и ожидаема: на плечах моторного Рафы Силвы мяч доставлялся в опасную зону, где нападающий был уже сам вправе решать, делиться ли им с Яремчуком и другими партнерами, или же попытаться завершать самостоятельно. Непосредственно с исходившей угрозой от наиболее опасного футболиста соперников оборона Динамо справлялась стабильно, чего точно нельзя было сказать о действиях киевлян в тех ситуациях, когда их поджимали прессингом у штрафной Бойко. Ошибки были, скрывать этого нет смысла, но голкипер помогал партнерам по обороне.

Что же касается атакующей фазы от команды Мирчи Луческу, то тут дела обстояли уже не так радужно. Удар со штрафного от Шапаренко в левый верхний угол — вот и все, чем запомнились "бело-синие" у чужой штрафной в первой половине матча, но и в том моменте Влаходимос сыграл на высоком уровне. Со всеми этими моментами тренерскому штабу киевлян было необходимо бороться во время перерыва, но хозяева вышли на второй тайм не такими уж и собранными, поэтому Бойко пришлось совершать чуть ли не главный геройский подвиг за вечер — отражать ногой удар Яремчука с близкой дистанции.

Это был достаточно громкий сигнал к тому, чтобы Динамо наконец-то собралось при игре в обороне, и больше подобных провалов в простых ситуациях от столичного коллектива мы не наблюдали. На чужой половине, в то же самое время, достаточно долго сохранялась спокойная обстановка, однако Киев вполне можно было поднять на уши посреди ночи, если бы хотя бы один из эпизодов был завершен взятием ворот. Прострел Караваева на Вербича, который в последний момент снял с ноги форварда Отаменди был лишь прелюдией к огненной концовке, которую хозяева подготовили своим соперникам.

В компенсированное время было максимально остро у ворот Влаходимоса, а голкиперу пришлось дважды доставать мячи из-под перекладины (иногда и с ее дальнейшей помощью), после ударов от Шапаренко со средней дистанции и от Гармаша головой уже в следующем эпизоде. К слову, Николай таки расстрелял затем ворота соперников, но исполнявший на него навес на третьей дополнительной минуте Денис заведомо находился в офсайде в момент потенциального голевого паса. В откровенной запаре, из которой арбитр Тейлор, похоже, и не выходил по ходу матча — не просто так же решил удалить без причин Гармаша ошибочной демонстрации красной карточки, мы все уже успели отпраздновать гол, но радость была мимолетной. VAR все правильно расценил, но нам от этого нелегче.

В следующем туре киевское Динамо будет играть на Альянц Арене против мюнхенской Баварии, а лиссабонская Бенфика будет принимать каталонскую Барселону на Да Луж.Динамо Киев — Бенфика 0:0Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 75), Буяльский, Де Пена (Вербич, 76) — Шкурин (Гармаш, 59).Влаходимос — Отаменди, Вертонген, Морато — Жилберто (Лазаро, 59), Жоау Мариу (Таарабт, 86), Вайгль, Гримальдо — Рафа Силва, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Радоньич, 58).Предупреждения: Сидорчук, Забарный, Гармаш — Рафа Силва, Яремчук, Вайгль