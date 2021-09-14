Читатели Football.ua не верят в успех Динамо в групповом раунде Лиги чемпионов

Согласно опросу Football.ua, киевляне являются аутсайдером своего квартета.

Проведенный Football.ua опрос показал, что читатели сайта, принявшие в нем участие, не верят, что Динамо продолжит еврокубковую кампанию после группового этапа Лиги чемпионов.

Лишь 4% респондентов верят, что Динамо займет первое место, немногим больше, 4,6%, отводят киевлянам вторую позицию.

Тех, кто считает команду Луческу достойной продолжить борьбу в Лиге Европы — 25,9%, а на четвертое место Группы Е чемпиона Украины отправили 65,6%.

Динамо стартует в Лиге чемпионов поединком против Бенфики во вторник, 14 сентября. Начало в 22:00.

Ранее в Юношеской лиге УЕФА Динамо (U-19) разгромило Бенфику (U-19).