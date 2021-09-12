Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо ожидает домашняя встреча против лиссабонской Бенфики.

Удастся ли "бело-синим" удачно стартовать в основном раунде Лиги чемпионов? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Динамо — Бенфика вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 14 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Динамо Киев — Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Жорже Жезуша.