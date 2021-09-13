Жезуш: Ставлю Динамо на уровень с Барселоной и Баварией, против нас сыграет топ-клуб

Наставник "орлов" рассказал о предстоящей игре в ЛЧ.

Главный тренер португальской Бенфики Жорже Жезуш прокомментировал предстоящий матч против Динамо в Лиге чемпионов.

"Мне по душе, что Бенфика сыграет в группе Лиги чемпионов. Мы там, где должны находиться. Ставлю Динамо на уровень с Барселоной и Баварией. Пять игроков Динамо вышли в старте сборной Украины на матч против Франциеи, который завершился вничью. Это о многом говорит.

Что касается нас, то Бенфика имеет все, чтобы выходить без страха и побеждать этого соперника. Динамо не слабейшая команда в группе. Нельзя так считать".

"С киевским клубом работает один из самых квалифицированных тренеров мира. Я очень уважаю Мирчу Луческу. Против нас играет топ-клуб. Но знаете, я хочу выиграть и у киевлян, и у каталонцев, и у мюнхенцев", — сказал Жезуш на пресс-конференции.