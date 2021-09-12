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Энтони Тэйлор — главный арбитр матча Динамо Киев — Бенфика

12 сентября 2021

Энтони Тэйлор, Getty Images

Поединок обслужит английский рефери.

В рамках первого раунда группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо дома сыграет против португальской Бенфики.

Главным арбитром на данный поединок назначен англичанин Энтони Тэйлор. Помощниками Тэйлора на бровках будут Гари Бесуик и Адам Нанн. Четвертый судья – Крэйг Поусон.

Арбитр на VAR — Крис Кавана, а ассистент рефери VAR - Джарред Джиллетт.

Отметим, что Энтони Тэйлор уже обслуживал поединки украинских клубов в еврокубках. Он был главным арбитром ответной встречи между Шахтером и Монако.

Матч Динамо — Бенфика состоится во вторник, 14 сентября. Начало поединка — в 22:00 п киевскому времени.

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