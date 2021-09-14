Динамо — Бенфика. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Динамо и Бенфикой.

Киевское Динамо первым стартует среди оставшихся украинских команд в еврокубках на стадии группового этапа. Соперник весьма непростой – португальская Бенфика. Но если киевляне хоть на что-то надеются в этой группе, то очки с лиссабонцами в домашней игре им необходимы как воздух.

Динамо – Бенфика

Вторник, 14 сентября, 22:00. НСК Олимпийский, Киев. Энтони Тейлор (Англия) – главный арбитр встречи. Трансляция на платформе MEGOGO.

Киевское Динамо начинает сезон очень уверенно. В Украине динамовцы пока остаются единственной командой в чемпионате, которая еще ни разу не проигрывала. Этот факт о чем-то да говорит. В прошлом году Мирча Луческу в спешном порядке приводил команду в чувства и главной задачей того Динамо было – любой ценой пролезть в групповой этап Лиги чемпионов, а дальше уже как получится. Сейчас же команда выглядит уже более уверенной и опытной. Все-таки позади хороший сильный сезон, где Динамо выиграло все на внутренней арене, а также получила опыт на международной. Сам Мирча Луческу перед матчем с Бенфикой акцентировал внимание на том, что в этом году его команда уже не та, что была в прошлом и жаждет от самого престижного европейского турнира большего.

Правда, и группа у киевлян совсем не подарок. Чтобы всерьез заводить разговор о возможном выходе из группы надо быть большим оптимистом. Третье место в данном случае будет неплохим завершением группового этапа. И чтобы добиться этой цели, то жизненно необходимо добиваться хорошего результата в первой домашней игре против Бенфики. В этом поединке Динамо, как минимум, должно не проиграть, а по возможности и выиграть. Правда, букмекеры совсем не верят в киевлян и фаворитом пары считают именно португальцев. И это неудивительно. Лиссабонцы сейчас действительно выглядят боеспособным коллективом с исполнителями очень высокого уровня. Чего стоит только Николас Отаменди, долгие годы защищавший цвета Манчестер Сити. Или же Ян Вертонге, выступавший за Тоттенхэм. Есть и в атаке свои интересные персонажи, но самым интересным для украинского зрителя, естественно, будет Роман Яремчук. Этот форвард начинал свои первые шаги во взрослом футболе именно в Динамо. Именно тут недооценили потенциал футболиста и дали ему покинуть клуб за относительно небольшие деньги.

Из кадровых новостей Динамо отмечаем, что в общую группу вернулись: Бущан, Бурда и Буяльский. Появление Никиты Бурды исключаем сразу. Этот футболист очень долго восстанавливался после тяжелой травмы и выходить в стартовом составе в таком поединке – это что-то из области фантастики. Скорее всего, что и Бущан также в воротах не появится, поскольку неплохую форму набрал Денис Бойко и основного голкипера после травмы вводить в состав стоит все же через матчи чемпионата. Самый главный вопрос: сыграет ли Буяльский? Виталий – лучший игрок Динамо на старте этого сезона. С ним и без него нынешний столичный коллектив – это, как говорится, две большие разницы. Акцентировал на этом внимание и Мирча Луческу перед матчем. Румынский специалист отметил, что Буяльский действительно уже тренируется с командой и он чертовский важен, но выйдет он на поле лишь в том случае, если будет готов на сто процентов.

Бенфика – сложный соперник, но есть вера в то, что родные трибуны помогут Динамо показать хорошую игру и добыть три очка в этом непростом поединке, хотя и ничейный результат также можно будет считать приемлемым.

Ориентировочные составы команд

Динамо: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Де Пена — Шкурин

Бенфика: Влаходимос — Жилберто, Отаменди, Вертонген — Гонсалвеш, Гримальдо, Мариу, Вайгль — Пицци, Силва, Сеферович

Форма команд за последние 5 матчей

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА

Динамо – 29

Бенфика – 26

История противостояний

Всего игр: 4 (1 победа Динамо, 3 победы Бенфики)

На поле Динамо: 2 (1 победа Динамо, 1 победа Бенфики)

Разница забитых и пропущенных голов: 8-1 в пользу Бенфики

Самый результативный матч: победа Бенфики 5:0 (1992)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua