Монако
0
Шахтер
1
17 августа
22:00
Шериф
3
Динамо Загреб
0
17 августа
22:00
РБ Зальцбург
2
Брондбю
1
17 августа
22:00
Янг Бойз
3
Ференцварош
2
18 августа
22:00
Мальме
2
Лудогорец
0
18 августа
22:00
Бенфика
2
ПСВ
1
18 августа
22:00
Ференцварош
2
Янг Бойз
3
24 августа
22:00
Лудогорец
2
Мальме
1
24 августа
22:00
ПСВ
0
Бенфика
0
24 августа
22:00
Шахтер
2
Монако
2
25 августа
22:00
Динамо Загреб
0
Шериф
0
25 августа
22:00
Брондбю
1
РБ Зальцбург
2
25 августа
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Юнайтед
-
14 сентября
19:45
Севилья
-
РБ Зальцбург
-
14 сентября
19:45
Динамо Киев
-
Бенфика
-
14 сентября
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Барселона
-
Бавария
-
14 сентября
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Вильярреал
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Аталанта
-
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22:00
Лилль
-
Вольфсбург
-
14 сентября
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Мальме
-
Ювентус
-
14 сентября
22:00
Челси
-
Зенит
-
14 сентября
22:00
Бешикташ
-
Боруссия Дортмунд
-
15 сентября
19:45
Шериф
-
Шахтер
-
15 сентября
19:45
Брюгге
-
ПСЖ
-
15 сентября
22:00
Манчестер Сити
-
РБ Лейпциг
-
15 сентября
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Ливерпуль
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Милан
-
15 сентября
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Атлетико
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Интер
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Реал Мадрид
-
15 сентября
22:00

Динамо Киев — Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов

13 сентября 2021

фото ФК Динамо Киев

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сойдется в противостоянии против донецкого Шахтера в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Данный матч состоится во вторник, 14 сентября, на НСК Олимпийский.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 22:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Жорже Жезуша.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Динамо Киев — Бенфика на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

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