Динамо Киев — Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сойдется в противостоянии против донецкого Шахтера в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Данный матч состоится во вторник, 14 сентября, на НСК Олимпийский.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 22:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Жорже Жезуша.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Динамо Киев — Бенфика на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.