Более трех сотен трофеев на четверых: знакомим с группой Динамо в Лиге чемпионов

Football.ua представляет соперников киевского Динамо по групповому раунду Лиги чемпионов.

Впервые за долгие годы Динамо заслужило прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. И если сам этот факт некоторыми рассматривался, как подарок для киевлян, то после жеребьевки о каких-то подарках говорить уже неловко.

Такой комплект участников собирается в одном квартете не так уж часто. Судите сами: на четверых команды группы Е выиграли более 330-ти трофеев! Вряд ли любая другая группа может похвастаться чем-то подобным.

Впрочем, как и год назад, в группе Динамо просматриваются два явных фаворита, лишь компанию Барселоне составила вместо Ювентуса Бавария. А главным соперником киевлян взамен вполне "съедобного", каким виделся Ференцварош, стала куда более авторитетная Бенфика.

Бавария

Чемпион Германии не особенно изменился по составу по сравнению с командой Ханси Флика. Звездных новичков пока нет, из тех, что ушли, можно вспомнить разве что Алабу, Боатенга и Мартинеса, к чему все уже давно были готовы.

Главный тренер: Юлиан Нагельсманн.

Ключевые футболисты: Мануэль Нойер, Леон Горецка, Роберт Левандовский.

Место в рейтинге УЕФА: 1.

Главным событием межсезонья в Баварии стала сама смена на тренерском мостике. Приход Юлиана Нагельсманна заставил быстро забыть Флика, хотя пока составить однозначное мнение о новой Баварии сложно.

Ничья в стартовом туре Бундеслиги против Боруссии М и едва не завершившаяся потерей еще двух очков перестрелка с Кельном во втором туре сопроводились победой в Суперкубке Германии над Боруссией Д и выносом скромного Бремера в национальном Кубке.

И никто не сомневается, что, несмотря на осечку на старте, Бавария остается среди главных претендентов на победу в любом из турниров, в котором принимает участие, в том числе и в Лиге чемпионов.

Оптимальный состав: Нойер — Станишич, Упамекано, Зюле, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски.

Состав, в котором Бавария начинает сезон, вряд ли стоит называть окончательным, Нагельсманн еще явно не окончательно определился с некоторыми позициями. Однако костяк, который делал погоду и в минувшем сезоне, сомнений не вызывает.

Барселона

Год назад пути Динамо и Барселоны уже пересекались в групповом турнире Лиги чемпионов. Тогда оба противостояния завершились победами каталонцев, но в первом матче на выезде киевляне основательно потрепали нервы хозяевам.

Главный тренер: Рональд Куман.

Ключевые игроки: Жерар Пике, Серхи Бускетс, Педри.

Место в клубном рейтинге УЕФА: 4.

Барселона стала едва ли не главным ньюсмейкером на летнем трансферном рынке, пытаясь (в итоге безуспешно) задержать уходящего Лионеля Месси. Как теперь справятся "блауграна" без своей иконы и знамени — непонятно.

Естественно, всем известно, что любые звезды любых великих клубов рано или поздно скатываются с небосклона, и если учесть, что взамен пришли такие качественные исполнители, как Мемфис Депай, Эрик Гарсия, Серхио Агуэто, а трансферный рынок еще не закрыт, вряд ли стоит ожидать серьезного спада в результатах.

Оптимальный состав: тер Штеген — Эмерсон, Гарсия, Пике, Альба — де Йонг, Бускетс, Педри — Гризманн, Депай, Фати.

Пока в распоряжении Кумана нет всех сильнейших (травмированы тер Штеген, Фати, Агуэро...) и команде не удалось начать сезон без потерь. В первых двух турах каталонцам пришлось выдержать два экзамена командами из Страны басков. Реал Сосьедад был повержен, а вот с Атлетиком пришлось поделить очки.

Впрочем, Барселона после неудачного минувшего сезона настроена очень решительно и явно только набирает ход.

Бенфика

Бенфика, на первый взгляд, является основным конкурентом Динамо в борьбе за путевку в Лигу Европы. "Орлы", несмотря на свое славное прошлое, явно уступают Баварии и Барселоне, а вот с киевлянами у них даже клубный рейтинг схожий: 45,000 (26-е место) у португальцев и 43,000 (29-е место) у украинцев.

Главный тренер: Жорже Жезуш.

Ключевые игроки: Николас Отаменди, Жиль Диаш, Роман Яремчук.

Клубный рейтинг УЕФА: 26.

Нынешний сезон в Португалии почти наверняка пройдет под знаком стараний Бенфики и Порту восстановить "историческую справедливость", отобрав у Спортинга чемпионский титул.

Насколько будет Бенфика "убиваться" в Лиге чемпионов, трудно предсказать заранее, однако наверняка Динамо "орлы" постараются обыграть дважды, иначе болельщики могут не понять.

Стоит отметить неплохое усиление команды в лице Романа Яремчука, Жоау Мариу, Суалихо Мейте, Жиля Диаша. По крайней мере пока они выглядят не хоже ушедших Педриньо, Нуну Тавареша и Луки Вальдшмидта.

Оптимальный состав: Влаходимос — Вериссимо, Отаменди, Морато — Жилберту, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо — Сильва, Таарабт — Яремчук.

Бенфика очень лихо начала сезон, одержав три победы на старте в чемпионате и пройдя две стадии квалификации Лиги чемпионов, обыграв Спартак (дважды) и ПСВ, а также сыграв в ничью с голландцами.

Приятно, что новичок Бенфики Яремчук завоевал место в основном составе и уже отметился забитыми мячами как в Примейре, так и в Лиге чемпионов.

Согласитесь, что по именам соперники Динамо выглядят страшновато, но нет смысла опускать руки и думать только о третьей строчке, как о вершине желаемого. В истории киевлян немало примеров, когда записные фавориты на финише с завистью смотрели в спину украинскому чемпиону.

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