Сидорчук — о жеребьевке ЛЧ: Мы не для того выиграли чемпионат, чтобы кого-то бояться

Капитан Динамо оценил соперников киевлян в групповом этапе Лиги чемпионов.

Накануне в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Киевское Динамо попало в "группу смерти", где сыграет с Барселоной, Баварией и Бенфикой.

Капитан киевского клуба высказался о силе соперников "бело-синих", однако отметил, что Динамо никого не боится.

"Перед жеребьевкой не было смысла надеяться на какой-то "удобный" вариант группы. Это Лига чемпионов, тут собраны лучшие команды континента, и все разговоры на тему повезло или не повезло с жеребьевкой не имеют значения.

Группа у нас очень сильная, но мы не для того выиграли чемпионат Украины и прошли весь этот путь, чтобы кого-то бояться. У Динамо есть все возможности, чтобы достойно пройти это испытание, показать качественный футбол и сделать шаг вперед в своем развитии. Такие матчи приносят не только опыт, но и понимание того, к чему необходимо стремиться и расти.

Бавария — это всегда топ-оппонент. Немецкую команду отличает серьезная игровая дисциплина и впечатляющая физическая подготовка. Бавария сменила тренера, но общий вектор развития остается прежним. Бавария будет гнуть свою линию и редко подстраивается под соперника.

«Что касается Барселоны, то все наслышаны о ее так называемых трудностях. При этом состав у команды отменный, есть целый ряд исполнителей высокого уровня, что мы ощутили на себе в прошлом сезоне. Даже без Месси Барса — это грозная сила, с которой будут считаться все команды в Европе».

Про нынешнюю Бенфику известно меньше, но редко когда в Лиге чемпионов у португальцев была слабая команда. В минувшем чемпионате Португалии они заняли третье место, а значит уровень мотивации в нынешнем сезоне будет выше обычного. Конечно, перед матчами с Бенфикой будет много разговоров о противостоянии с Романом Яремчуком, но это больше тема для прессы и болельщиков. Мы комплексно оцениваем соперника и готовимся к дуэли не с одним игроком, а учитываем общую систему игры оппонента", — цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис высказался о результатах жеребьевки, оценив соперников киевского клуба.

Вашему вниманию все группы Лиги чемпионов сезона-2021/22.