Йорди Кройфф: В группе Барселоны выступают великие клубы

Йорди Кройфф высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Накануне в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Киевское Динамо попало в "группу смерти", где сыграет с Барселоной, Баварией и Бенфикой.

Технический директор Барселоны Йорди Кройфф оценил силу соперников "сине-гранатовых", заявив, что в группе с каталонцами выступают выступают великие клубы.

"В групповом турнире Лиги чемпионов нет легких матчей, все команды амбициозные и мотивированные. Здесь выступают великие клубы, но особого внимания в нашей группе достойна мюнхенская Бавария. Нас ожидают интересные игры с ними. Чтобы достичь результата, нам не стоит обращать внимания на соперников, а концентрироваться на своей игре. Мы — Барселона, и мы готовы к борьбе с сильнейшими", — приводит слова Кройффа-младшего официальный сайт Динамо.

Напомним, также стали известны соперники донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.