Забарный: C Барселоной можно играть хоть каждый год, а то и чаще

Защитник Динамо высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, по итогам которой киевское Динамо попало в квартет E вместе с мюнхенской Баварией (Германия), каталонской Барселоной (Испания) и лиссабонской Бенфикой (Португалия).

Центральный защитник "бело-синих" Илья Забарный поделился эмоциями от результатов жеребьевки.

"Нам попалась очень хорошая, сильная группа. Это будет отличный шанс проявить себя, постараться показать всему миру, что мы можем бороться на этом уровне. Надеюсь, у нас все получится. Будем готовиться к групповому этапу, настраиваться на матчи с этими командами".

"Может быть, и хорошо, что нам снова попалась Барселона, ведь это одна из лучших команд в мире. Возможно, кому-то и хотелось встретиться с новыми командами, с которыми мы еще не играли, но как по мне, с Барселоной можно играть хоть каждый год, а то и чаще. Эмоции от таких встреч только положительные".

"Будет ли команда более подготовленной к новому сезону ЛЧ? Думаю, да, ведь за прошедший год у нас уже накопился опыт игр с соперниками такого уровня. Многие ребята представляли национальную сборную на Евро-2020, где также были игры высочайшего уровня. Думаю, в этом сезоне в ЛЧ мы будем чувствовать себя уже увереннее".

"Бенфика Романа Яремчука? Конечно, это будет очень интересная встреча. Бенфика — тоже хорошая, сильная команда, но в матчах с ней мы обязаны хорошо себя проявить".

"Ожидания перед жеребьевкой? Обсуждали, причем мнения и предпочтения были разные. Кто-то хотел соперников послабее, кто-то – наоборот, самых сильных. Получилось то, что получилось. Лично я и хотел, чтобы нам попалась сильная группа, хотелось сыграть с топ-клубами. Так и получилось, так что я доволен группой, ведь нам попались такие соперники, каких я и хотел", — приводит слова Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, также стали известны соперники донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.