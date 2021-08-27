Киммих: Динамо — вызов, который потребует максимальной концентрации

Хавбек Баварии высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, по итогам которой киевское Динамо попало в квартет E вместе с мюнхенской Баварией (Германия), каталонской Барселоной (Испания) и лиссабонской Бенфикой (Португалия).

Центральный полузащитник Баварии Йосуа Киммих поделился эмоциями от результатов минувшей жеребьевки.

"Очевидно, что в нашей группе амбиции просто кишат. У Бенфики команда сильна и гибка в тактическом плане. С ней сложно играть.

Киевское Динамо — чемпион Украины, и это тоже вызов, который потребует максимальной концентрации", — приводит слова Киммиха пресс-служба УЕФА.

Напомним, также стали известны соперники донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.