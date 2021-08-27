Мюллер — о соперниках в группе Лиги чемпионов: Все они умеют играть в футбол

Форвард Баварии высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, по итогам которой киевское Динамо попало в квартет E вместе с мюнхенской Баварией (Германия), каталонской Барселоной (Испания) и лиссабонской Бенфикой (Португалия).

Нападающий Баварии Томас Мюллер поделился эмоциями от результатов минувшей жеребьевки.

"В компанию к нам собрались три команды с большой историей выступлений в Лиге чемпионов. Все они умеют играть в футбол", — приводит слова пресс-служба УЕФА.

Напомним, также стали известны соперники донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.