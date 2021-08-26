Мудрик: Эмоции не описать словами, ради этого стоит жить

Вингер "горняков" прокомментировал матч с Монако.

Шахтер в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимал на своем поле Монако и в дополнительное время сыграл вничью со счетом 2:2, пройдя в групповой этап.

Вингер Шахтера Михаил Мудрик, поспособствовавший второму голу, дал комментарий после матча.

"Эмоции не описать словами, ради этого стоит жить. Рад, что помог команде достичь такого результата, он для всех фанатов Шахтера, для тех кто поддерживал нас.

Я хотел отдать передачу, Патрик был подо мной, но с Божьей помощью так получилось, мяч залетел в ворота.

Я понимал, что это тяжелая игра, но не боялся ответственности. Хотел все силы отдать, чтобы помочь команде добыть результат.

Не критикуют того, кто ничего не делает, я уже привык к этому, критика даже заставляет более усердно работать.

Конфликт со Степаненко — это обычный игровой момент, ничего такого, немного не поняли друг друга, я думал он отдаст вперед, а он ожидал, что я отойду назад", — сказал Мудрик Megogo.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Монако.